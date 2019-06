Ce trebuie să mănânci dimineața, când mergi la examen. Alimentele care te ajută să dai tot ce e mai bun

În cazul în care ești destul de stresat în privința alimentelor pe care să le consumi înainte de un examen, să știi că există niște sfaturi pertinente pe acest subiect, din partea unor nutriționiști.

O masă copioasă poate fi o sursă de stres, în timp ce un prânz echilibrat te poate ajuta să te concentrezi mai bine la muncă. Un lucru este însă sigur. Este foarte important să nu neglijezi relația dintre alimentație și puterea de concentrare.

Indiferent dacă ești student în sesiune sau un licean în perioada examenului de bacalaureat, principiile sunt aceleași. Trebuie să ai mai grijă să nu-ți neglijezi alimentația în perioade de stres suplimentare. Aceasta poate face diferența dintre o putere de concentrare sporită și o abilitate redusă de a acumula cunoștințe noi.

„Nutritia corespunzatoare si somnul suficient sunt cei mai importanti factori care favorizeaza acumularea de energie necesara procesului de invatare. Tensiunea nervoasa se amplifica atunci cand se lucreaza dupa doar trei ore de somn, cand alimentele pline de zahar, grasime si sare sunt principala sursa de alimentatie. Organismul are nevoie de timp sa asimileze alimentele si de aceea un mic dejun nutritiv, urmat de mese echilibrate pot sustine stresul psihic. Un somn linistit si odihnitor este influentat de tipul de alimente consumat si de aceea, cu o noapte inainte de examen, trebuie sa se evite ingerarea de alimente care ingreuneaza digestia”, a explicat, pentru AGERPRES, nutritionistul Lygia Alexandrescu.

Același nutriționist a insistat pe faptul că există o serie de alimente care pot îmbunătăți funcțiile creierului. Peștele conține omega 3, iar dacă îți faci un obicei din a consuma pește de 2-3 ori pe săptămână, ajuți la menținerea vaselor de sânge la nivel cerebral libere și neobturate, pentru o funcționare optimă a celulelor nervoase.

„Pe de alta parte, exista si substante alimentare care inhiba activitatea cerebrala. Alcoolul si alimentele cu indice glicemic foarte mare sunt astfel de exemple, care pot cauza modificari ale nivelului glicemiei, cu impact major asupra comportamentului (agitatie, anxietate)”, a spus Alexandrescu.

Ea a afirmat ca printre alimentele care stimuleaza activitatea cerebrala se afla avocado, banana, drojdia de bere, broccoli, pepenele galben, ouale, carnea de pui, peste (ton, somon), semintele de in, germenii de grau, portocala, orezul brun, legumele cu frunze verzi, soia, kefirul. De partea cealaltă a baricadei, cu efect negativ, sunt alcoolul, aditivii alimentari artificiali, îndulcitorii artificiali, extractele de cola, grăsimile hidrogenate și nicotina.

„Fiecare dintre aceste substante are mecanisme de actiune diferite: alcoolul distruge efectiv celula nervoasa, nicotina cauzeaza constrictia capilarelor si limiteaza fluxul sanguin la nivel cerebral, grasimile hidrogenate cauzeaza in timp cresteri ale nivelului de colesterol nociv LDL, aditivii artificiali au efecte negative, in special asupra dezvoltarii copiilor, zaharul rafinat si carbohidratii simpli dezechilibreaza organismul la nivel metabolic”, a concluzionat Lygia Alexandrescu.