Ce trebuie să faci în 2023 pentru a avea noroc. Zodia care îşi schimbă viaţa, trebuie doar să fie atentă la oamenii din jur

Specialiștii vin cu noi detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Astrologul Feng Shui Gena Rusu a oferit amănunte despre anul 2023. Unele zodii urmează să simtă prosperitate și abundență în Noul An care bate la ușă. ,,Dacă 2022 a fost un an al acțiunii, au fost numai elemente Yang, care au împins de la spate oamenii să acționeze, 2023 este un an Yin”, a susținut expertul.

Ce trebuie să faci în 2023 pentru noroc: o zodie își schimbă total viața

Astrologul și specialistul Feng Shui Gena Rusu a făcut câteva previziuni pentru ce urmează să se întâmple în Noul An. Petrecerea dintre ani bate la ușă, iar un expert oferă noi detalii despre zodii pentru viitorul apropiat.

Gera Rusu a discutat despre energia cu care vine 2023 și despre nativul care va simți din plin avantajele din partea astrelor. Cea din urmă a subliniat că anul care vine este un an Yin ,,al creativității, al ideilor, al intuiției, al înțelepciunii, al inteligenței.”

„Dacă 2022 a fost un an al acțiunii, au fost numai elemente Yang, care au împins de la spate oamenii să acționeze, 2023 este un an Yin, al creativității, al ideilor, al intuiției, al înțelepciunii, al inteligenței. 2023 este un an foarte bun pentru a se trezi (n.r. oamenii). Eu zic că întotdeauna este o alegere. Fiecare an, fiecare zi, fiecare lună vine cu o parte bună și cu una mai puțin bună. Ce alegi să vezi? Din ce energie îți construiești ziua sau anul? Toți putem fi inspirați, toți putem fi creativi, toți putem fi înțelepți în 2023. Este un an guvernat de iepure și de apă Yin. Apa înseamnă inteligență în general și este singurul element care are cele trei stări de agregare. Se transformă, se metamorfozează cu ușurință. Toți putem face asta. Iepurele este sensibil, este un fin observator al realității, este înțelept, dornic de cunoaștere, este de încredere.”, explică Gena Rusu. (Sursa: ego.ro)

Nativul care primește vești bune

Un simbol care primește atenția astrelor este chiar Șobolanul. Specialistul a analizat pe rând semnele și a spus că și restul nativilor sunt încurajați de astre. Este însă important ca cei născuți în an de Șobolan să fie foarte atenți la anul 2023 pentru că este un an karmic pentru ei. Cu toate astea, Tigrul este cel fericitul norocos al unui an de excepție cu prosperitate și echilibru.