Ce trebuie să ai la tine de Revelion ca să atragi norocul. Obiectul pe care trebuie să îl ții neapărat în portofel

În noaptea dintre Ani, românii trebuie să țină seama de anumite reguli pentru a atrage fericirea, bunăstarea și norocul pentru anul următor. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii respectă câteva superstiții, pentru ca anul care urmează să fie mai bun, mai prosper şi mai bogat. Iată ce trebuie să ai la tine de Revelion ca să atragi norocul.

De ce este bine să porți roșu de Revelion

Noaptea de Revelion are o însemnătate aparte pentru noi toți. La trecerea dintre Ani, există și o mulțime de superstiții pe care oamenii le respectă, pentru a avea un an mai bun. Iată ce obiceiuri și datini de Revelion respectă an de an toți românii.

Pentru a începe 2023 așa cum trebuie, nu trebuie să ai nicio datorie la trecerea dintre ani. În caz contrar, cei care intră în noul an plin de datorii, vor rămâne datori tot anul.

Conform tradiției, în noaptea dintre ani, este bine să avem la noi diferite obiecte pentru a atrage norocul în viața noastră. Așadar, este bine să ai ceva nou pe tine și musai să fie roșu. Această culoare simbolizează bucuria, dragostea și belșugul.

Tot de Revelion este bine să mănânci 12 boabe de struguri, pentru că așa vei avea un an bogat și îmbelșugat.

Ce trebuie să ai la tine de Revelion ca să atragi norocul

De Anul Nou este bine să ai în buzunar o monedă din argint sau orice alt metal prețios pentru a atrage bogația în viața ta. Dacă nu știați, aceasta trebuie pusă în paharul cu șampanie cu care vei ciocni la miezul nopții. După Anul Nou, moneda trebuie păstrată în portofel ca să îți meargă bine tot anul 2023.

De asemenea, la trecerea dintre Ani, este bine să pui în casa un calendar cu noul an, chiar înainte de ora 24.00. În acest mod, vei întâmpina viitorul cu bucurie și optimism.

Vezi și Revelion 2023, tradiții și obiceiuri. Ce este bine să faci ca să ai noroc tot anul

Printre cele mai cunoscute superstiții de Revelion este faptul că nu se împrumută bani și obiecte de preț pentru ca anul ce vine să nu vă prindă cu datorii. Totodată, un bine cunoscut obicei spune că prima persoană care va trece pragul casei în prima zi din an ne va influenţa tot anul.

Conform tradiţiei, dacă prima persoană care intră în casă este bărbat, anul va fi plin de noroc, în timp ce dacă femeile intră primele, acesta va fi plin de ghinion.

Trecerea dintre ani trebuie să te găseacă cu un pahar de șampanie în mână, pe care trebuie să o bei până la fund. Toate dorințele se vor îndeplini și veți avea parte de un an prosper.

Ține ușa deschisă la miezul nopții de Revelion

Mai mult decât atât, este important ca la miezul nopții, ușa să fie larg deschisă, astfel încât norocul să poată intra în casă. Cei care vor să aibă parte de dragoste în relația de cuplu, trebuie să se sărute sub vâsc de Revelion 2023.

În plus, de Revelion, oamenii nu au voie să plângă. Se spune că cei care plâng vor avea parte doar de tristețe și de momente grele în noul an.

Citește și: Când s-a sărbătorit prima dată Revelionul în România şi care este semnificaţia cuvântului. Detalii inedite despre noaptea dintre ani