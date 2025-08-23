Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire

Sfârșitul lunii august aduce schimbări semnificative în gospodăriile unde sunt crescute găini. Este perioada în care păsările intră, de regulă, în procesul de năpârlire, moment ce le solicită organismul și le slăbește rezistența. Pentru ca acestea să rămână sănătoase și să depășească mai ușor această etapă, crescătorii trebuie să acorde o atenție deosebită hranei oferite.

De ce năpârlirea este o provocare pentru găini

Procesul de năpârlire este absolut firesc și are loc în mod natural, însă pentru păsări reprezintă o perioadă de stres și consum mare de energie. Penajul se schimbă, iar organismul are nevoie de resurse suplimentare pentru a susține regenerarea. În acest context, alimentația joacă un rol esențial. Dacă dieta nu este adaptată, găinile pot deveni mai vulnerabile și pot avea un sistem imunitar slăbit, lucru care le face mai sensibile la boli.

Ce modificări se fac în alimentația găinilor la final de august

Specialiștii recomandă ca, pe perioada de năpârlire, hrana găinilor să fie îmbogățită cu proteine. Aceste substanțe nutritive sunt esențiale pentru formarea noilor pene și pentru menținerea unei stări generale bune de sănătate. Creșterea aportului proteic în acest interval poate ajuta păsările să își refacă penajul mai rapid și să facă față mai ușor solicitărilor organismului.

Este important de subliniat faptul că orice modificare a dietei animalelor trebuie realizată responsabil. Orice schimbare în alimentația animalelor se face doar după ce se apelează la sfatul unui medic veterinar. Acest lucru garantează că ajustările sunt adaptate nevoilor fiecărei păsări și că nu apar dezechilibre care ar putea afecta sănătatea efectivului.

Rolul medicului veterinar în îngrijirea găinilor

Chiar dacă mulți crescători de păsări se bazează pe experiența proprie atunci când vine vorba de îngrijirea găinilor, recomandările specialiștilor sunt esențiale în perioade sensibile precum cea de năpârlire. Medicul veterinar poate stabili exact cantitățile și tipurile de hrană care trebuie adăugate în meniul păsărilor, în funcție de vârstă, starea de sănătate sau numărul de găini din gospodărie.

Consultarea unui specialist nu doar că ajută la menținerea sănătății păsărilor, dar previne și apariția unor eventuale pierderi economice pentru crescători. O găină care trece cu bine prin această etapă va fi mai productivă pe termen lung.

Perioada de năpârlire, specifică finalului de august, este una dintre cele mai delicate pentru găini. Pentru a trece cu bine peste acest moment, alimentația trebuie adaptată, cu accent pe un aport mai ridicat de proteine. Totuși, orice schimbare trebuie făcută responsabil și numai după recomandările unui medic veterinar. Astfel, crescătorii își pot asigura efectivul de păsări sănătos și pregătit pentru sezonul următor.