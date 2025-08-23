Ultima oră
Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei
23 aug. 2025 | 14:55
de Ionuț Vieru

Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire

Diverse
Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire
Ce trebuie să adaugi în hrana găinilor la final de august pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste perioada de năpârlire

Sfârșitul lunii august aduce schimbări semnificative în gospodăriile unde sunt crescute găini. Este perioada în care păsările intră, de regulă, în procesul de năpârlire, moment ce le solicită organismul și le slăbește rezistența. Pentru ca acestea să rămână sănătoase și să depășească mai ușor această etapă, crescătorii trebuie să acorde o atenție deosebită hranei oferite.

De ce năpârlirea este o provocare pentru găini

Procesul de năpârlire este absolut firesc și are loc în mod natural, însă pentru păsări reprezintă o perioadă de stres și consum mare de energie. Penajul se schimbă, iar organismul are nevoie de resurse suplimentare pentru a susține regenerarea. În acest context, alimentația joacă un rol esențial. Dacă dieta nu este adaptată, găinile pot deveni mai vulnerabile și pot avea un sistem imunitar slăbit, lucru care le face mai sensibile la boli.

Ce modificări se fac în alimentația găinilor la final de august

Specialiștii recomandă ca, pe perioada de năpârlire, hrana găinilor să fie îmbogățită cu proteine. Aceste substanțe nutritive sunt esențiale pentru formarea noilor pene și pentru menținerea unei stări generale bune de sănătate. Creșterea aportului proteic în acest interval poate ajuta păsările să își refacă penajul mai rapid și să facă față mai ușor solicitărilor organismului.

Este important de subliniat faptul că orice modificare a dietei animalelor trebuie realizată responsabil. Orice schimbare în alimentația animalelor se face doar după ce se apelează la sfatul unui medic veterinar. Acest lucru garantează că ajustările sunt adaptate nevoilor fiecărei păsări și că nu apar dezechilibre care ar putea afecta sănătatea efectivului.

Rolul medicului veterinar în îngrijirea găinilor

Chiar dacă mulți crescători de păsări se bazează pe experiența proprie atunci când vine vorba de îngrijirea găinilor, recomandările specialiștilor sunt esențiale în perioade sensibile precum cea de năpârlire. Medicul veterinar poate stabili exact cantitățile și tipurile de hrană care trebuie adăugate în meniul păsărilor, în funcție de vârstă, starea de sănătate sau numărul de găini din gospodărie.

Consultarea unui specialist nu doar că ajută la menținerea sănătății păsărilor, dar previne și apariția unor eventuale pierderi economice pentru crescători. O găină care trece cu bine prin această etapă va fi mai productivă pe termen lung.

Perioada de năpârlire, specifică finalului de august, este una dintre cele mai delicate pentru găini. Pentru a trece cu bine peste acest moment, alimentația trebuie adaptată, cu accent pe un aport mai ridicat de proteine. Totuși, orice schimbare trebuie făcută responsabil și numai după recomandările unui medic veterinar. Astfel, crescătorii își pot asigura efectivul de păsări sănătos și pregătit pentru sezonul următor.

Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Cele trei zodii care cunosc succesul financiar duminică, 24 august. Vor învârti banii cu lopata în următoarea perioadă
Cele trei zodii care cunosc succesul financiar duminică, 24 august. Vor învârti banii cu lopata în următoarea perioadă
Horoscop
acum o oră
Vica Blochina şi-a schimbat „ocupaţia”. Din ce face bani acum celebra blondă: „Ţi-ai găsit menirea”
Vica Blochina şi-a schimbat „ocupaţia”. Din ce face bani acum celebra blondă: „Ţi-ai găsit menirea”
Monden
acum o oră
Profesoara ucisă de soţ în faţa copilei de 11 ani este înmormântată astăzi. Ce se întâmplă cu fetiţa în aceste momente, după ce a rămas orfană
Profesoara ucisă de soţ în faţa copilei de 11 ani este înmormântată astăzi. Ce se întâmplă cu fetiţa în aceste momente, după ce a rămas orfană
Știri generale
acum 3 ore
După scandalul hărţuitorului, Andra are o nouă problemă. Artista a fost nevoită să renunţe la ceea ce iubeşte să facă: „Nu ai cum să controlezi”
După scandalul hărţuitorului, Andra are o nouă problemă. Artista a fost nevoită să renunţe la ceea ce iubeşte să facă: „Nu ai cum să controlezi”
Monden
acum 4 ore
Parteneri
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
Click.ro
Amenzi pentru persoanele fizice de la 7.500 până la 15.000 lei! Nimeni nu scapă dacă încalcă legea
Mediaflux
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Unica.ro