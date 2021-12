Ce tratament special va face Liviu Vârciu, după ultimele probleme de sănătate. A aflat ce afecțiune avea, de fapt EXCLUSIV

Vedeta celor de la Antena 1 a ajuns și prin diverse spitale, fie ele private sau de stat, făcându-și mai multe analize, dar și teste antiCOVID-19, toate negative, din cauza unei răceli care l-a ținut zile bune la pat. Liviu Vârciu a trecut și încă trece printr-o perioadă mai complicată din cauza stării sale de sănătate. Actorul și interpretul de 40 de ani s-a luptat în ultimele zece zile cu o răceală rebelă care i-a dat peste cap întreaga viață. Vedeta celor de la Antena 1 a ajuns și prin diverse spitale, fie ele private sau de stat, făcându-și mai multe analize, dar și teste antiCOVID-19.

”Am stat la pat în ultimele zile de m-am săturat, vă spun sincer. Am stat fie acasă, fie prin spitale, fie ele private sau de stat.

Despre analize ce să mai vorbesc? Mi-am făcut RMN la cap, analize la plămâni, o groază de teste antiCOVID-19, toate ieșite, din fericire cu rezultat negativ.

Multă vreme nu am primit un diagnostic clar. Cred că m-au văzut vreo 20 de medici, și câți medici am întâlnit, cam de tot atâtea păreri am avut parte”, a declarat Vârciu pentru impact.ro.