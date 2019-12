Ce ținută impresionantă a purtat Iulia Vântur la petrecerea aniversară a iubitului ei, Salman Khan. Vedeta i-a făcut un cadou special

O zi importantă astăzi pentru fanii lui Salman Khan, căci celebrul actor de la Bollywood împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Alături i-a stat nimeni alta decât Iulia Vântur, care a purtat purtat o ținută amețitoare!

Ce ținută impresionantă a purtat Iulia Vântur la petrecerea aniversară a iubitului ei

Ziua de 27 decembrie este una specială pentru milioane de fani ai idolului Salman Khan, dar și pentru Iulia Vântur, celebra româncă care-i este aproape de opt ani. Starul bollywoodian a împlinit astăzi vârsta de 54 de ani, zi pe care a sărbătorit-o cu mare fast, la fel ca în fiecare an. Salman Khan a avut o petrecere pe cinste, la acare au participat prieteni apropiați, familie, și, de ce nu, fani.

Petrecerea lui Salman Khan a avut loc în Mumbai și a avut parte de momente ca-n povești. Iulia Vântur nu putea sta deoparte la un astfel de moment important, ținând să-i facă un cadou bărbatului pe care l-a cunoscut în anul 2011. Mai mult decât atât, Iulia Vântur a postat pe Instagram un mesaj sugestiv de ziua actorului. ”The most beautiful gift one can receive in life… love! Happy birthday ❤️” (n.red. cel mai frumos cadou pe care cineva poate să îl primească în această viață – dragostea”.

Cu toate acestea, românca noastră nu a fost prea generoasă cu pozele și filmulețele pe paginile de socializare, însă a publicat, totuși, o imagine cu un mic cadou împachetat în hârtie roșie, cel mai probabil pregătit pentru Salman Khan.

Iulia Vântur, ținută provocatoare

”A big thank u to all my fans” (n.red un mare mulțumesc tuturor fanilor mei), a ținut să precizeze Salman Khan pe Instagram, dorind să le mulțumească fanilor care s-au strâns în număr mare pentru a-i ura „La mulți ani”.

De asemenea, alți invitați au ținut să publice filmulețe și fotografii cu Iulia Vântur, venind la petrecere într-o ținută extrem de provocatoare, și anume, o rochie, pe care a purtat-o cu cizme lungi, peste genunchi. Mai mult decât atât, românca noastră apare alături de Salman Khan și în momentul tăierii tortului, cel mai important al serii.

Datorită sprijinului celebrului actor, Iulia Vântur și-a creat o adevărată carieră la Bollywood, având în palmares mai multe filme și videoclipuri muzicale.