Ce ține Lora în curtea casei. Decorul ales de artistă e unic, detaliul care a atras atenția internauților

În 2020, Lora și Ionuț Ghenu au vizitat Bali pentru prima dată și s-au îndrăgostit de acest loc. Le-a plăcut atât de mult încât și-au decorat curtea casei într-un stil balinez. În prezent, artista și logodnicul ei, Ionuț Ghenu, locuiesc cu chirie într-o casă din nordul Capitalei. Fascinată de cultura balineză, cântăreața de 42 de ani a ales un mobilier de exterior inspirat de această insulă tropicală.

Ce ține Lora în curtea casei

Artista a postat pe rețelele de socializare mai multe poze din curtea casei în care locuiește cu cel pe care îl iubește și a mărturisit care a fost motivul pentru care a ales să decoreze totul în stil balinez.

„Am înțeles importanța unui spațiu exterior frumos și confortabil, ca un living în aer liber. Liniște, pace, creativitate. Încă este în lucru. Când va fi gata, vă postez și procesul. Tot mobilierul este balinez și recreează acea stare de spirit pe care o simțeam în Bali”, a scris Lora pe Instagram, potrivit Unica.

Lora dispune de o canapea și scaune de exterior din bambus, un șezlong din lemn de tec și frânghie Bahamas, un foișor din plexiglas camuflat cu bambus și o umbrelă din macrame împletit.

„Balinezii, indonezienii, au un simț estetic deosebit și merg foarte mult pe organic. Absolut tot ce iese din mâinile lor este artă”, a mai spus Lora pe Instagram.

Lora și Ionuț Ghenu se căsătoresc

După aproape 10 ani de relație, Lora și Ionuț Ghenu se pregătesc să facă anul acesta pasul cel mare. În cadrul ceremoniei, cei doi vor avea două perechi de nași.

Da, am emoții mari. Azi am fost după materiale pentru rochie, o să o fac cu Alexandra Calafeteanu. Am realizat că se întâmplă. Acum două zile am bătut în cuie locația”, a spus Lora, în exclusivitate pentru Unica.ro.