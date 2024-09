Ce taxe se plătesc pe salariu vs PFA în 2024. Un expert contabil a făcut calculele. Cum este mai rentabil

România post-decembristă trăiește un adevărat paradox fiscal. Pe de o parte avem un deficit bugetar din ce în ce mai mare. De cealaltă parte, fie că vorbim de PFA, sau de un salariat bugetar sau în privat, România are cel mai mare cost fiscal pentru un angajat în UE. Mai simplu spus, avem cea mai mare rată de taxe și impozite. Cu toate astea, sunt mulți cei care nu știu, de fapt, ce taxe se plătesc pe salariu vs PFA în 2024, iar un expert contabil a făcut calculele. La finalul explicațiilor, a dat și un verdict despre cum este mai rentabil.

La nivel european, țara cu cea mai mare rată a impozitului pe venit este Danemarca, cu 55,9%, urmată de Austria și Portugalia, cu 55,respectiv 53%.

România se află undeva spre coada clasamentului, cu una din ratele mici, de doar 10%. La o primă analiză, ai crede că românul o duce bine cu o astfel de impozitare, în realitate însă, lucrurile stau cu totul altfel.

În comparație cu alte state europene, România are cele mai multe taxe și impozite pe cap de locuitor, fie că vorbim de persoane fizice, juridice sau PFA, chiar dacă vorbim de un procent ca cel menționat anterior.

Și ca argument asupra celor menționate, vine și un raport KPMG din 2019, care spunea că România are cel mai mare cost fiscal pentru un angajat cu salariul minim din Uniunea Europeană:

„Surprinzător sau nu, țările cu salarii minime mici au costuri fiscale mai mari pentru angajați.

În timp ce Irlanda, țara cu cel mai mare salariu minim net standard din UE, are o sarcină fiscală de 24,07% pentru angajat, România, țara cu al doilea cel mai mic salariu minim net standard din UE, are un cost fiscal pentru angajat de 40,85%”, explică Mădălina Racovițan, Tax Partner, Head of People Services, KPMG în România.