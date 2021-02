Ce tatuaj și-a făcut Dorian Popa. Prima imagine, arată incredibil

Dorian Popa nu contenește să-și surprindă publicul. Cântărețul și-a arătat astăzi noul tatuaj, la care s-a muncit 17 ore, ce este bătut într-o zonă intimă a corpului. Artistul a explicat semnificația acestuia.

Dorian Popa și-a făcut un tatuaj într-o zonă sensibilă. Fanii au avut păreri împărțite despre rezultat

Cu ocazia împlinirii a doi ani de când și-a făcut canalul de Youtube, unde postează zilnic vlogguri despre viața personală și profesională, Dorian Popa a decis să își facă un cadou cu aparte. Artistul și-a tatuat pe piele mai multe simboluri, printre care și simbolul platformei unde activează, iubitul său câine, Cheluțu, și mai multe date semnficative pentru acesta.

„⭕️ 𝟒 𝐀 𝐍 𝐈 𝐝𝐞 𝐘 𝐎 𝐔 𝐓 𝐔 𝐁 𝐄

⭕️ 𝟐 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐎𝐀𝐍𝐄 𝐝𝐞 𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄𝐑𝐒

❗️ 𝐕𝐀 𝐌𝐔𝐋𝐓𝐔𝐌𝐄𝐒𝐂 𝐬𝐢 𝐕𝐀 𝐈𝐔𝐁𝐄𝐒𝐂 ❗️

—————————————

19 feb 2017 – CHANNEL IS BORN (n.r. S-a născut Chanel)

4 iul 2019 – CHELUTU IS ADOPTED (n.r. Adopția lui Cheluțu)

20 feb 2020 – HOUSE IS READY (n.r. Casa e gata)”, a explicat Dorian Popa în descrierea unor imagini cu el aflat pe masa tatuatorului, în salonul de specialitate.

Fanii au avut păreri împărțite. Unii au considerat că este dedicat muncii sale, în timp ce alții l-au considerat nebun. „Era să se vadă Hâtz junior/ Crazy guy haha 💯/ Presimt un meme/ Arată foarte rău/ Ăsta-i nebun/ Ceeel mai tare 🔥🔥🔥😍/ e apreciez maxim pentru ce ai realizat ca si copil crescut de o mama singura,si plecat de la o viata simpla. Sper ca si copilul meu sa ia exemplul tau,si eu il cresc singura si te am dat mereu exemplu ca se poate! 🥰/ Ai acoperit hatuu 😂😂/ Nu esti sanatos😂😂/ Hatz-ul suprem/ Așteptați toată lumea că o să apară onlyfans”, sunt câteva dintre comentariile urmăritorilor lui din mediul virtual.

Dorian Popa și-a schimbat numele din buletin. Îl cheamă și Hâtz!

„Nu e oficial încă, dar îmi doresc. Și cu ajutorul vostru trebuie să fac asta, pentru că mă pot ajuta de asta. Am nevoie de confirmarea oamenilor, pe care o să o includ într-un portofoliu virtual. Ei pot confirma pentru că de-a lungul anilor eu am fost strigat, cunoscut sub pseudonimul de ”Hâtz”. Cu câteva hârtii și cu ziarul de la Monitorul Oficial merg la evidența populației la primărie. De acolo, portofoliul va pleca către Consiliul Județean Ilfov, apoi către prefectură. Eu mi-am înregistrat numele la OSIM, și pe Chelutzu la fel”, spunea vedeta la Antena 1, în urmă cu o lună, pe când procedura se afla în curs.