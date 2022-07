Ce tarife mici sunt la Hidroelectrica. Au cea mai mică factură la curent

Ce tarife mici sunt la Hidroelectrica. Guvernul în 2020 anunța trecerea la liberalizarea pieței de energie. Încă de atunci specialiștii au încercat să tragă semnale de alarmă. Ulterior, de la 1 ianuarie 2021, a început procesul, iar companiile au trebuit să se adapteze. Liberalizarea pieței de energie din România este o adevărată provocare pentru toți actorii implicați, declarau specialiștii. Autoritățile guvernamentale, autoritățile de reglementare, furnizorii și consumatorii au fost nevoiți să se adapteze la noile condiții. Cu toate astea, a fost un pas înainte foarte important. Liberalizarea a însemnat și eliminarea prețului reglementat, practicat până acum, și permite clientului să aleagă oferta care i se potrivește cel mai bine. Cu alte cuvinte, concurența face bine, iar tarifele, unele au scăzut, altele au mai crescut. Așa că, am decis să vedem, de exemplu, ce tarife mici sunt la Hidroelectrica. Concluzia finală este că cei de la Hidroelectrica au cea mai mică factură la curent.

Liberalizarea pieței de energie a dus la o concurență productivă?

Piața de energie electrică din România a devenit complet liberalizată începând cu ianuarie 2021. Astfel s-a dat posibilitatea populației să își aleagă furnizorul în funcție de competitivitatea ofertei. Acest lucru a marcat sfârșitul unui proces îndelungat.

Cu toate astea, la momentul ianuarie 2021 existau aproximativ șase milioane de consumatori casnici care nu și-au ales un nou furnizor. Un studiu realizat de Asociația pentru Energie Inteligentă în decembrie 20202 a arătat, de fapt, că peste 90% dintre consumatorii casnici nu știau că piața va fi liberalizată începând cu 1 ianuarie 2021.

Suntem deja în 2022, la doi ani de la demararea procesului, iar România funcționează acum în deplină conformitate cu regulamentul Parlamentului European din iunie 2019. Regulamentul stipulează că prețurile energiei în UE ar trebui stabilite în funcție de cerere și ofertă.

România a solicitat mai multe derogări de-a lungul anilor. Cu toate astea, UE dădea statului român data de 1 ianuarie 2021 ca fiind termenul final pentru a finaliza procesul.

Procesul a creat un adevărat haos. Situația a fost atât în grupul de furnizori, fie privați, fie de stat, dar și în cazul consumatorilor. Ulterior ANRE, dar și guvernul, a intervenit în încercarea de a stabiliza lucrurile, după ce facturile la energie au explodat.

Datorită situației create, sumele, în unele cazuri, au ajuns exorbitante, furnizorii dând vina pe diferitele greșeli de calcul. Așa s-a ajuns la situația, în care, consumatorii au fost nevoiți să caute cele mai mici prețuri din ofertele companiilor furnizoare de energie elctrică, printre care și cei de la Hidroelectrica.

Ce tarife mici sunt la Hidroelectrica în 2022

Anul 2022, din păcate, a adus o creștere neprevăzută la prețul de furnizare al energiei electrice. Cei mai afectați de aceste scumpiri, pe fondul actualelor crize, sunt consumatorii casnici.

Dacă ar fi să ne uităm în piața ofertelor, vedem că există un singur furnizor care are, cât de cât, tarife mici. Am testat piața și am aflat ce tarife mici sunt la Hidroelectrica, în acest an, conform datelor din piață.

Un alt factor important de meționat, este că până la 31 martie 2023, guvernul a luat decizia de a plafona prețurile la energie. Acesta este motivul unor prețuri, relativ mici. Cu alte cuvinte, consumatorul casnic nu va plăti peste prețul plafonat.

La o cercetare a ofertei, aflăm că Hidroelectrica are un preț maxim de 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici. Prețul este valabil pentru consumatorii casnici care au avut în 2021 consum mediu lunar mai mic sau egal cu 100 kWh.

Tot în oferta companiei, observăm un alt preț, de 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus. Acest preț maxim se adresează consumatorilor casnici care au avut în 2021 un consum mediu lunar între 100 kWh și 300 KWh inclusiv.

Concluzia este că Hidroelectrica oferă clienților casnici un preț la energie eletrică sub plafon. Cum spuneam, prețurile se adreesază clienților cu un consum mediu între 100 kWh și 300 Kwh.

Consumatorii casnici care consumă peste 300 KWh lunar, spun reprezentanții Hidroelectrica, contractele și condițiile sunt diferite.

Hidroelectrica are cea mai mică factură la curent

Mergând mai departe cu studiul de piață, constatăm că Hidroelectrica are și ce mai mică factură la curent. Explicația este una simplă. De exemplu, pentru Capitală, compania are un preț de 0,69 de lei/kWh. Prețul se regăsesște în oferta „Viitor Verde”.

Făcând un simplu calcul, și luând în considerație un consum de 150 KWh, vom afla că factura nu va costa mai mult de 104 lei. Mergând mai departe cu calculele, luăm ca exemplu consumatorii cu un consum mediu între 100 kWh și 300kWh.

În acest scenariu, la un consum real de 150KWh, la 0,8 lei pe kWh, făcând calculul, aflăm că factura va fi de 120 de lei. Având acest rezultat, concluzia este că, într-adevăr, prețul este sub plafonul impus de autorități.

Ce tarife mici sunt la Hidroelectrica, în comparație cu celelalte companii

Am ajuns la final, și astfel am constatat ce tarife mici sunt la Hidroelectrica, în acest an. Dar, studiul arată că mai sunt, cel puțin, 6 furnizori, ocupând locurile de la 2 la 6, în funcție de preț pe KWh și factură, după cum urmează: