Ce tarif are solistul-miner Radu Ille, de Sărbători: ”Nu cer un euro în plus!”. De ce nu e mai scump ,”la export”, precum alți artiști români EXCLUSIV

Unul dintre cei mai îndrăgiți soliști de muzică populară, Radu Ille, care vreme de opt ani a lucrat și ca miner, ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, onorariul său, inclusiv cel de la ”export”, pentru un recital muzical de 45 de minute. El ne-a mai explicat și de ce nu așteaptă banii de pensie, deși este un tenace cotizant.

Șarmantul artist, cu priză la public, nu stă locului o clipă, având zeci de contracte, în toate colțurile lumii.

Citește despre: Aurel Pădureanu, promisiune pentru Nicole Cherry: ‘O să mă duc la ei acasă să o văd pe cea mică’ VIDEO EXCLUSIV

Radu Ille ne-a dezvăluit, însă, că are un singur tarif, indiferent unde cântă, că e vorba de România sau de Italia, Spania și Anglia, unde adesea este invitat:

Iar când, în străinătate, am dublu program, nu cer 3.000 de euro, ci 2.500 de euro, chiar fac o reducere, preț la care, evident, se adaugă cazarea, masa și transportul!”, ne-a mai spus Radu Ille, exclusiv pentru Playtech Știri.

Dar, de ce să cer mai mult, dacă depun același suflet, același efort? Nu văd de ce aș fi mai scump, nu cer un euro în plus. Onorariul meu este de 1.500 de euro, pentru un program antrenant, de 45 de minute.

”Avem multe invitații, și de Sărbători, să vedem cu cine semnăm primii contractele. Eu să știți că am același tarif, oriunde cânt, am auzit că unii iau cu mult mai mult, în străinătate, chiar și cu 1.000 de euro.

Radu Ille nu este deranjat de creșterea vârstei de pensionare, de la 63, la 65 de ani, în România. Dimpotrivă, speră să nu fie niciodată cazul să renunțe la activitatea artistică și să-și drămuiască banii de pensie:

”Eu am citit, undeva, că japonezii sunt rugați să iasă la pensie, la limita de vârstă, dar refuză categoric, unii muncesc și la 90 de ani. Se gândesc că, dacă ai ieșit la pensie, ești dat uitării, ești dat cumva deoparte.

Află și: A ajuns pe perfuzii. Cu ce probleme de sănătate a rămas, pe viață, după cei 8 ani munciți în mină: ”Scuipam smoală” EXCLUSIV

Radu Ille mai e de părere că artiștii au viață lungă în showbiz, atât timp cât starea de sănătate le permite. Speră să rămână, în lumina reflectoarelor, până la 90 de ani, ca Gică Petrescu, regretatul solist de romanțe:

”Eu am doi copii și ei mă mai întreabă ce o să fac atunci când nu o să mai pot dansa pe scenă, când voi fi bătrân. Eu le-am zis că, atunci când n-oi mai putea juca hora sau face șpagatul, pe scenă, voi sta pe un scăunel și vor cânta, ceva mai așezat, nu muzică populară, ci romanțe, ca Gică Petrescu, gen ”Ia mai toarnă-un păhărel, să ne mai veselim nițel!”, și tot nu mă las!”, mai spune artistul, cu o mare doză de umor.

Radu Ille a rămas cu probleme de sănătate, urmare a condițiilor de muncă, din mina Vulcan, unde a lucrat, din greu, preț de 8 ani:

”Am lucrat, timp de 8 ani, în mină, unde am văzut și sânge, unde nu vedeam lumina zilei. Când am terminat treaba cu mina, nu mă mai puteam mișca de spate, aveam mari probleme la coloană, nu puteam ridica nici măcar o cană, m-au diagnosticat și cu ulcer.

Am și ceva probleme la plămâni, acolo ceva nu este bine. Nu am fost fumător, dar am inspirat praf de cărbune în mină, echivalentul a 25.000 de țigări.

Când ieșeam din mină, de la program, aveam fața neagră și scuipam smoală. Doar ochii și dinții se mai vedeau de mine”, ne spunea el, într-un alt interviu pentru Playtech Știri.