Ce tarif are Pepe pentru 45 de minute de cântat. Suma este uriașă dacă îl vrei la un eveniment

Ce tarif are Pepe pentru 45 de minute de cântat. Solistul are spectacole în această vară, în berării și în discoteci. Artistul are un an bun, atât pe plan personal, cât și profesional. Pepe prezintă show-ul Te cunosc de undeva, de la Antena 1, iar de curând a devenit și tată de băiat, după ce iubita lui a născut.

Pepe se numără printre cei mai bine plătiți artiști autohtoni. „Pandemia nu i-a afectat tariful la concerte, este foarte solicitat, are un onorariu de 4.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute”, au spus cei care au colaborat adesea cu Pepe, în exclusivitate pentru Ego.ro.

Pepe este tare mândru că Yasmine, iubita sa, i-a dăruit un fiu, pe care însă nu se grăbește să-l arate pe conturile sociale.

„Mulţumesc pentru urările transmise lui Pepe Junior. 23 de ani am aşteptat acest moment. Toată lumea întreabă de ce nu îl arăt. Pentru familia Pepe Online, le-am dat imagini cu băiețelul, cu noi din spital. N-am vrut să le fac publice. Știam că le preia toată presa. Am zis să rămână în familie, că așa-i frumos. Toate la timpul lor. Să mai treacă o perioadă, poate câteva zile, câteva ore, câțiva ani. Nu ne plac lucrurile grăbite. În familie se împart și necazurile și bucuriile. El e pe zi ce trece mai frumos, se schimbă de la o zi la alta”, a mărturisit Pepe, pe contul personal de YouTube.

Cât despre onorariul lui Pepe la concerte, cei care au colaborat cu acesta au spus:

„Dacă după pandemie tarifele vedetelor au mai scăzut, iar unii cântăreți sunt solicitați foarte rar, Pepe se numără printre artiștii cu cele mai bine plătite spectacole, vara aceasta, având un tarif de 4.500 de euro. E foarte bine cotat. Face show, cu muzică latino, cu piesele de dragoste, este invitat și la petreceri, în discoteci și în cluburile de noapte. Se pare că de acum va lua avionul la spectacolele din țară, pentru a ajunge cât mai repede acasă, la bebeluș”.

Din concurent, prezentator

Pepe a acceptat și propunerea de a prezenta emisiunea Te cunosc de undeva, alături de Alina Pușcaș, iar contractul i-a asigurat un venit substanțial.