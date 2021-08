Ce tarif are Carmen Harra pentru o previziune. Câți bani le cere vedetelor din America, de fapt

Pentru majoritatea românilor Carmen Harra este unul din puținii clarvăzători ale cărei predicții s-au adeverit, în mare parte. Plecată cu mulți ani în urmă peste ocean, Carmen Harra și-a câștigat reputația practicând această meserie. Celebra clarvăzătoare a povestit despre sumele pe care le câștiga și le câștigă și astăzi de pe urma a ceea ce face.

Pentru generațiile vechi, numele de Carmen Mureșan a fost sinonim cu trio-ul „Trio Express”, între anii 1979 și 1987. După o carieră strălucită în muzică, în 1983 decide să se stabilească în Statele Unite ale Americii. După mai mulți ani de căutări și studiu, în 2003, sub numele de Carmen Harra, începe să publice mai multe cărți legate de evoluția spirituală și nu numai. În tot acest timp, prima ei carte, „Karma de de fiecare zi”, devine besttseller și este tradusă în peste 20 de limbi străine.

Așa începe cariera ei de clarvăzător, având în toți acești ani clienți de renume, mai ales peste ocean. Cărțile scrise de Carmen Harra devin, majoritatea, cărți de succes, de pe urma cărora câștigă și azi sume importante de bani.

„Eu cum am publicat primele cărţi, am luat sute de mii de dolari pe drepturi de autor. Cărţile se plătesc, au mers foarte bine.

În toți acești ani, de când sub numele de Carmen Harra, fosta membră „Trio Express” a avut previziuni aproape exacte. Multe dintre acestea au avut legătură cu România, dar și cu personalități din viața publică românească. Într-un interviu acordat recent, Carmen Harra a recunoscut că dincolo de ocean a câștigat sume consistente, și asta doar într-o oră de ședință, ca și consilier.

„În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue.

La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuți oameni din lume. Făceam consiliere pentru cupluri’, povestea Carmen Harra.