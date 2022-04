Ce tarif are Adi Minune în 2022. Câte mii de euro cere pentru a cânta la o nuntă

Câți bani trebuie să scoți din buzunare dacă vrei să îl auzi pe Adi Minune la unul din evenimentele tale importante? Câțiva oameni nici nu se uită la suma pe care o dau datorită talentului uriaș al artistului. Acesta este unul din cei mai cotați cântăreți din România, motiv pentru care nu este accesibil pentru toată lumea care îl iubește. Puțini sunt cei care își permit să lase banii pe locul doi atunci când vine vorba de el.

Adi Minune este unul din cei mai cunoscuți și apreciați maneliști de la noi. Mulți ar vrea să îl aibă ca invitat special la evenimentele lor, dar puțini și-l permit.

Tarifele doar pentru o singură oră de cântat nu sunt deloc mici, iar în majoritatea cazurilor el știe deja la ce gen de spectacole va ajunge.

Solistul cântă de ani buni numai la nunți cu fast, botezuri impresionante sau alte evenimente unde câștigă foarte bine. Dacă îți dorești un program scurt, trebuie să scoți din buzunare 4.000 de euro, iar pentru un program de 5 ore trebuie să plătești până la 20.000 de euro.

Desigur că asta este suma discutată la început, dar bancnotele se înmulțesc atunci când în prim-plan ajung dedicațiile. Vedeta nu se sfiește să fie transparentă cu publicul care știe deja câți bani se pot câștiga de pe urma manelelor. Cea mai mare sumă pe care a primit-o după un eveniment a fost de 60.000 de dolari.

“A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari. Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro. Averea mea sunt cei trei copii.

Referitor la evaluarea în presă e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a spus Adrian Minune.