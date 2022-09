Ce surprize pregătesc băieții de la Noaptea Târziu. Când o să revină, de fapt, pe scenă, în formulă completă: „Sunt vreo 7 oferte până acum” VIDEO EXCLUSIV

Mulți abia așteaptă să îi vadă pe Emi, Cuza și Cucu înapoi pe scenă, în formulă completă. Cei trei au fost extrem de ocupați în acest an, în timp ce doi dintre băieți participă la „Te cunosc de undeva”, iar Cucu de la Noaptea Târziu ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Impact.ro, că o să vină cu numeroase surprize, dorindu-și să lanseze câteva piese singur. Totuși, aceștia nu i-au uitat pe fani, așa că au primit deja 7 oferte pentru a urca pe scenă, iar norocoșii o să îi vadă după o lungă pauză!

Artiștii deja primesc oferte pentru Revelion, iar băieții de la Noaptea Târziu sunt căutați. Cucu, prezent la Romanian Music Awards, eveniment organizat la Râmnicu Vâlcea, ne-a explicat că nu o să se axeze pe oferta cea mai bună din punct de vedere financiar, ci pe atmosfera de care o să aibă parte. Acesta abia așteaptă să urce pe scenă, după o perioadă de pauză.

Cucu, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu se pregătesc să urce din nou pe scenă, în formulă completa

La ultimele evenimente te-am văzut mai mult singur. Unde sunt Cuza și Emi?

Cucu de la Noaptea Târziu: Toată lumea mă întreabă. Nu mă urmăriți pe Instagram? Am avut ziua lui Emi, care a ținut vreo 5 zile. A venit și ziua lui Cuza. Ei sunt cu treabă, cu „Te cunosc de undeva”. Eu sunt cu treaba mea, dar, până la urmă ne întâlnim. Noi nu postăm foarte des lucrurile pe care le facem în privat pentru că, na, așa suntem noi. Este întrebarea aceasta: „Mai există Noaptea Târziu?”. Da, mai există. Este cumva în stand by situația, dar urmează. Urmează niște chestii foarte mișto dar nu pot să dau niciun detaliu.

Sunt foarte curioasă, cumva o să ai o apariție cu ei la „Te cunosc”?

Cuza de la Noaptea Târziu: Am avut deja o apariție cu ei sezonul trecut și nu pot să dau mai multe detalii, vedem sezonul următor, urmăriți “Te cunosc de undeva” până atunci și o să vedeți.

„Am zis că până la anul facem o pauză de la concerte”

Îți place să stai pe scenă cu ei și să faceți tot felul de nebunii?

Cuza de la Noaptea Târziu: Da, chiar acum eram în spate, în backstage, și mă gândeam cât de dor îmi este de scenă. Nu am avut de ceva timp concerte pentru că programul este foarte full și am refuzat toate concertele în perioada aceasta, am zis că până la anul facem o pauză de la concerte. Îmi e dor de mor, acum când văd oameni pe scenă, vreau să mă urc pe scenă. Am vorbit cu Emilian, Connect-R deja a fost, nu am mai apucat să îi spun, dar am vorbit cu Emilian să mă bage să fiu backing vocal măcar, să stau și eu pe scenă.

„La Râmnicu Vâlcea am avut cele mai multe concerte, noi, ca Noaptea Târziu”

Deci urci pe scenă cu Emilian?

Cuza de la Noaptea Târziu: Vedem, vedem dacă urc. Am vorbit cu el și i-am zis că vreau să urc pe scenă, îmi e prea dor de scenă. Adică e prea mișto. În plus, pentru cine nu știe, la Râmnicu Vâlcea am avut cele mai multe concerte, noi, ca Noaptea Târziu. Eu 2022-ul l-am avut aici, pe scenă. Adică Revelionul aici l-am făcut, am avut concert Noaptea Târziu și aici am cântat. E un oraș extraordinar, adică oamenii de aici ne iubesc și îi iubim și noi la fel de mult. Mi se pare incredibil ce se întâmplă aici și mi-a fost dor de Romanian Music Awards. Eram copil când se făcea, adică au trecut vreo 7-8 ani de atunci. Mi se pare incredibil că s-a refăcut, chiar mă întrebam: “Dar când se face? Că s-a făcut Media Music Awards, dar Romanian Music Awards când?”. Uite că s-a întâmplat și mi se pare incredibil.

Ai zis că îți este dor să urci pe scenă, dar ai avut o pauză. Totuși, vin niște luni ocupate pentru artiști. Urci undeva pe scenă?

Cuza de la Noaptea Târziu: Momentan urmează să scot niște piese. O să stau foarte mult în studio. În momentul în care o să am piesele respective, o să încep să urc pe scenă. De la anul, cum am spus, o să urc și cu băieții.

Ce oferte au primit băieții de la Noaptea Târziu

Dar “Noaptea Târziu” a primit vreo ofertă pentru Revelion?

Cucu de la Noaptea Târziu: Sunt vreo 7 oferte până acum, vedem pe care o alegem.

Aștept să te văd de Revelion pe scenă! Trebuie să acceptați să mergeți undeva.

Cucu de la Noaptea Târziu: Măcar vreo 3 orașe să prindem și noi de Revelion, că se plătește triplu. (râde) Poate prindem pe aici prin zonă, unul la 20 km distanță. Glumesc acum, dar să vedem. Sigur o să fie ceva de Revelion pentru că, de 8 ani de zile, un singur Revelion a fost fără concert și nu am cum să fac anul acesta fără concert. Adică o să fie ceva 100%.

„Nu o să ne axăm neapărat pe câți bani o să primim de Revelion, dar o să ne axăm pe Revelionul care ni se pare cel mai mișto”

Bine, există și o parte financiară pe care trebuie să o gândim, nu avem ce să facem, suntem oameni.

Cuza de la Noaptea Târziu: Să știți că noi, fiind artiști, nu suntem așa de bogați cum ne vedeți. Că ne mai luăm noi o mașină, o haină…dar să știți că avem nevoie de bănuți. Mai sunt oameni care zic: „Mergeți doar unde primiți bani mulți!” sau „Faceți campanii doar unde primiți bani mulți!”. Asta este viața, fiecare lucrează pentru el. Nu o să ne axăm neapărat pe câți bani o să primim de Revelion, dar o să ne axăm pe Revelionul care ni se pare cel mai mișto. Nu neapărat trebuie să fie aproape de București. Poate să fie un Revelion undeva la Iași, unde poate o să fie mișto vibe-ul.