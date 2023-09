Ce surpriză au avut Smiley și Gina Pistol în luna de miere. Actorul faimos de la Hollywood pe care l-au întâlnit pe plajă, la Cannes

Smiley și soția sa, Gina Pistol, sunt plecați în această perioadă în luna de miere, asta după ce, la finalul lunii mai, cei doi au decis să-și unescă destinele. Smiley și-a obișnuit fanii cu postările sale video prin intermediul cărora îi ține la curent pe cei interesați de activitățile întreprinse de el și Gina Pistol, iar în unul dintre cele mai recente materiale video, artistul le-a povestit admiratorilor săi cu cine s-a întâlnit pe o plajă de la Cannes. Asta da, privilegiu!

Nunta celor două vedete poate fi considerată nunta anului, având în vedere că nu a lipsit dintre invitați nicio celebritate din România, iar după eveniment, în mediul online au fost distribuite neîncetat poze și filmulețe inedited surprinse de invitatți în timpul petrecerii fastuoase. De la petrecere nu a lipsit niciun gen de muzică, astfel că, cele mai iubite vedete au fost surprinse în multe imagini video cum dansează cu patos pe muzică lăutărească sau manele.

Așa cum au declarat de câte ori au avut ocazia, cei doi artiști au dorit ca nunta lor să fie un prilej de distracție pentru toată lumea, așa că, nu au existat restricții din punct de vedere muzical. Potrivit declarațiilor din presă date d einvitați, toate detaliile nunții, pornind de la meniu, aranjamente florale și atmosferă au fost ireproșabile, astfel încât, evenimentul a fost unul reușit.

De la petrecerea celor doi nu a lipsit nici rodul iubirii lor, micuța Josephine, astfel că, Smiley a fost surprins de multe ori retrăgându-se dintre invitați pentru a-i acorda timp și atenție micuței. Gestul său de tată devotat și iubitor nu a putut decât să atragă atenția și admirația tuturor.

Pentru luna de miere, Smiley și Gina au ales să meargă în sudul Franței, mai exact pe Coasta de Azur, pentru a vizita orașele superbe și peisajele de vis care-și taie respirația. Destinația a fost aleasă de nașii lor, care de altfel le-au oferit cadou această lună de miere, aceștia știind că niciunul dintre miri nu a fost acolo până acum. Smiley a recunoscut că a fost plăcut surprins de cadoul primit, fiind de bun augur o astfel de destinație pentru un eveniment atât de semnificativ pentru noua familie.

În ultima vreme, cântărețul a început să publice materiale video în care le arată și le explică fanilor ce activități inedited a mai întreprins, pe unde călătorește ș ice anume îi suprinde pe cei doi în călătorii, postări care atrag zeci de mii de aprecieri.

Printre ultimele videouri de acest gen se numără și cel în care artistul le povestește fanilor că este foarte posibil să facă plajă la Cannes cu celebrul actor Tom Hanks, pe care l-a zărit la câteva sezlonguri în fața lui. Pentru că nu era 100% convins că trăiește o realitate, acesta și-a consultat și fanii, pe care i-a întrebat dacă într-adevăr este acela Tom Hanks.

Hai să vă spun cum am dat peste Tom Hanks la plajă, la Cannes. Am început dimineața cu un mic dejun corespunzător: fructe, legume și croissant de la mama lui. Apoi am plecat către Cannes. Am prins vreme minunată, bărci multe (…).

Am poposit și pe plajă, unde credem noi că am dat peste Tom Hanks. Apa era cam rece, așa că nu ne-am încumetat să facem baie. De ciudă, am mai mers un pic pe străduțe, ca să compensăm cât am fi înotat. Am văzut și celebrul teatru unde se desfășoară Festivalul de Film de la Cannes.

Apoi am pornit spre Antibes, un orășel minunat, tot pe Coastă. Acolo ne-am plimbat din nou pe străduțe și am mers la o expoziție Picasso (…)

Am plecat un pic mai culturalizați decât am venit, apoi am mers să discutăm despre asta la o înghețată. Superbă zi am avut. Dar încă ne-a rămas gândul la Tom Hanks. O fi fost sau n-o fi fost el, voi ce credeți?“, a spus Smiley în postarea publicată pe Instagram și Facebook.