Ce studii și diplome are Carmen de la Sălciua. Abia a avut bani să termine liceul

Cântăreața Carmen de la Sălciua a spus câte clase are, menționând că din cauza sărăciei abia a reușit să își termine studiile liceale. Din fericire, acum cântăreața are o carieră înfloritoare, iar de bani nu duce lipsă.

Ce studii și diplome are Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua se poate mândri cu o carieră muzicală de succes, însă în adolescență abia dacă a avut posibilități să-și termice liceul. Carmen Racoltă, cunoscută drept Carmen de Sălciua, a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice din Alba Iulia, între anii 2003-2007.

„Povestea mea se aseamănă foarte mult cu poveștile acelor artiști care au pornit de la practic nimic și au ajuns la Totul! Cam așa a fost și la mine. Doar că eu am visat atât de tare să ajung cântăreața încât nimeni nu îmi putea luă visul asta.Nu aveam o bază, nu aveam posibilități, dar aveam visul și credința! Cu eforturi mari din partea mamei mele am urmat un Liceu de Muzică, cel din Albă Iulia, unde mă străduiam și mă luptăm să fiu printre cei mai buni„, a povestit Carmen de la Salciua, cu ceva vreme în urmă.

Și-a făcut o carieră în muzică

După absolvirea liceului, Carmen de la Salciua a mers pe drumul muzicii: „Dupa terminarea liceului mi-am găsit o formație de băieți tineri cu care am început să cânt la nunți, la petreceri. A durat mult până să îmi construiesc acest nume, e greu, lumea e plină de compromisuri, dar eu sunt mândră că nu am făcut niciun compromis și am așteptat cuminte că Dumnezeu să se ocupe de evoluția mea!”, a mai spus aceasta.

Carmen de la Sălciua este într-o relație cu Culiță Sterp. Cei doi și-au reînnodat relația, după o serie de împăcări și certuri. ”Ce e bun abia acum începe pentru noi. Ne iubim, suntem bucurosi, sănătoși ….și puternici împreuna!”, a scris Carmen de la Sălciua pe pagina ei de socializare.

Culiță Sterp a anunțat și el că relația cu Carmen merge bine: ”Orice obstacol în dragoste, nu face altceva decât să o întărească!”, a scris și Culiță Sterp.