Ce studii are Dinu Maxer? Artistul a răbufnit și a arătat toate diplomele

Dinu Maxer este unul dintre cei mai cunoști artiști din România. Poate că nu multă lume știe, dar acesta are studii în domeniul medical, lucru pe care unii nu l-au crezut, așa că artistul a decis să-și arate diplomele pe rețelele de socializare.

Dinu Maxer este unul dintre cei mai apreciați artiști în momentul de față. A terminat Școala de Muzică și Școala populară de Artă, ambele la secția pian. Cu toate acestea, la un moment dat a decis să meargă pe un drum diferit.

A învățat la Liceul „CA Rosetti” din capitală și ulterior a absolvit studiile Facultății de Medicină Generală la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, dar a lăsat deoparte meseria de medic pentru scenă.

Multă lume nu l-a crezut, motiv pentru care Dinu a decis să le închidă gura celor care l-au criticat. Într-un clip video postat pe rețelele de socializare, și-a arătat diplomele și notele pe care le-a luat. În liceu a avut note foarte bune, iar facultatea a terminat-o cu 10 pe linie.

„Astăzi m-am hotărât să răspund celor care îmi contesă studiile medicale. Am în mână cele două diplome care contează, adică diploma de licență din anul 1989, că am făcut facultatea la Universitatea „Carol Davila”. La sfârșitul celor 6 ani dai trei examene de specialitate și o lucrare de diplomă.

N-am fost un elev de 10, foaia matricolă are pe spate „promovat 8,89”. În 2004 am dat examenul de rezidențiat pentru medic de familie și a urmat 3 ani de rezidențiat. După 3 ani am dat examen și am dobândit acest certificat de medic specialist de familie. În cadrul examenului am luat nota 9,36″, a explicat Dinu Maxer în clipul video.