Ce studii are, de fapt, Mohammad Murad, protagonistul emisiunii Imperiul Leilor

De origine libaneză, Mohammad Murad a ajuns să conducă un adevărat imperiu hotelier, cu peste 15 locații turistice. Investitorul de la „Imperiul Leilor”, emisiune difuzată de PRO TV începând cu 12 februarie, a ajuns să investească în tursim dintr-o ambiție.

O situație de viață l-a determinat pe Murad să se orienteze către turismul din România. A ales litoralul românesc nu doar pentru că se simțea atras de plajă și mare, ci și mânat de atitudinea unei recepționere, atitudine pe care a jurat că o va schimba. Era medic la Spitalul Colentina când a renunțat la cariera la care visa de mic pentru a deveni un antreprenor de succes.

„Viața ascunde multe aspecte necunoscute. Țin minte că, dacă întârzia Revoluția o săptămână, eu probabil nu mai eram în România. Totul a fost întâmplător. Eram medic la Spitalul Colentina și colegii mei mă rugau pentru una, alta, să le aduc din Liban și am văzut că este loc. Am zis că o fac temporar să-mi îmbunătățesc veniturile, dar uite că acest lucru temporar are deja 30 de ani. Asta a fost să fie. Am zis să rămân pe zona de medicină, dar altfel. Făcând turismul, pentru că oamenii au nevoie mai mult de tratament psihologic decât medicamentos”, ne-a povestit Mohammad Murad.