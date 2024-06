Ce studii are Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp. CV-ul ei este impresionant, detaliul care a atras atenția

Lumea o cunoaște pe Daniela Iliescu ca fiind iubita lui Culiță Sterp, dar nu mulți știu că vedeta are un CV foarte impresionant. A învățat din greu în facultate și a ajuns să lucreze în Statele Unite ale Americii.

Daniela și Culiță au fost colegi de liceu. Chiar dacă artistul avea sentimente pentru ea încă de atunci, nu s-a înfiripat nimic între ei, dar destinul i-a adus împreună, în cele din urmă.

Daniela Iliescu nu a dus lipsă de nimic în copilărie. Părinții ei dețineau o afacere, iar totul mergea bine pentru ea în țară. Cu toate acestea, și-a dorit mai mult de la viață, așa că, la doar 19 ani, s-a urcat în avion și a plecat în Statele Unite ale Americii.

Călătoria a făcut-o de trei ori, cu ajutorul unu program pentru studenți. Munca ei a dat roade, iar la un moment dat a ocupat un post important de manager în cadrul unei companii, după ce a terminat facultatea.

„Am plecat de trei ori să lucrez pe vară în America și după ce am terminat facultatea am mers un an și jumătate și am făcut un internship.(…) După câteva luni am devenit managerul unei echipe de 30 de persoane și mă ocupam de toate.

Toate lucrurile de acolo erau foarte bine stabilite și am putut să aplic asta și în firma mea, dar și unde am mai lucrat când m-am întors.(…) Toată lumea e super organizată, fiecare știe foarte bine ce e de făcut și asta am preluat și eu de acolo”, a spus Daniela, potrivit wowbiz.ro.