Ce studii are Dana Budeanu. Ce facultate a absolvit și care a fost primul ei job

Aproape toată România o cunoaște. Este celebră, dar și controversată pentru părerile sale, adesea scandaloase. Dar ce studii are Dana Budeanu? Vedeta a mai vorbit în trecut despre specializările pe care le-a urmat și mulți ar fi surprinși să afle ce Facultate a urmat aceasta.

Cine e Dana Budeanu – Biografie

Dana Budeanu are 44 de ani. Este născută pe 22 iulie 1979, are înălțimea de 1.72 m și 57 de kilograme.

Dana Budeanu este un designer de modă român și celebritate din România. Aceasta și-a lansat propria aplicație de mobil numită Verdict Dana Budeanu. De asemenea, a publicat două volume numite „Manual de stil” și „Manual de stil gentleman”.

A fost soția lui Radu Budeanu și înainte să îi poarte numele se numea Dana Guțilă. Tatăl său, Adrian Guțilă, a fost asociat într-o firmă care a fost implicată într-un dosar de dare de mită.

Dana Budeanu are două fete gemene alături de fostul ei soț, Radu. A decis să păstreze numele acestuia.

Critic de modă și creatoare de modă, Dana Budeanu a devenit virală după ce a criticat mai multe persoane publice și vedete din România.

Și-a atras multă antipatie din cauza felului în care a jignit și a atacat mai multe celebrități.

Aceasta avea o colaborare cu Pro Tv. Rubrica Verdict din cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” a dispărut după ce Dana Budeanu a luat peste picior realizările asociației Dăruiește Viața.

„Începând cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea noastră cu Dana Budeanu a încetat. PRO TV este liderul televiziunilor din România și a susținut dintotdeauna cauze care au adus schimbări reale în viețile oamenilor, fie că vorbim despre lupta împotriva cancerului, sprijinirea copiilor abandonați sau protecția mediului înconjurător. PRO TV inspiră românii să fie mai buni prin divertisment de calitate, informație și ne dorim ca valorile pe care le promovăm, printre care se află onestitatea, responsabilitatea, pozitivitatea să se reflecte și în acțiunile partenerilor noștri”, este comunicatul ProTv prin care a anunțat încheierea colaborării cu Budeanu.

Ulterior, aceasta a început emisiunea Verdict pe canalul său de YouTube. Pentru că platforma a permis o exprimare mai liberă decât standardele televiziunii, Dana Budeanu și-a schimbat discursul, care, la un moment a devenit periculos pentru societate.

Scandalului îndemnului la violență împotriva femeilor

Dana Budeanu a îndemnat la violență împotriva femeilor, în țara care, în 2021, a înregistrat 33.970 de victime ale violenței. Toate de sex feminin.

Totodată, conform statisticilor, principalele victime ale actelor de violență (doar cele înregistrate de către poliție) sunt femei, scrie centrulfilia.ro.

A fost cel mai mare derapaj al creatoarei de modă, care a spus:

„Prima dată când te-a certat aia sau te-a persiflat sau ți-a răspuns în nas la vreo masă în public undeva și îți dă peste nas (…) cap! De față cu toată lumea. De față cu toată lumea. În secunda în care i-ai dat japul. Că japul nu e, mă, ceva nasol, e un jap…din greșeală ți-a scăpat mâna. Înțelegi? (…) Tu nu o altoiește pe ea. Tu o altoiește pe ea puțin așa.. te faci că-ți scapi. Nu trebuie să o atingi neapărat. Că tu dacă te duci spre ea așa, ea oricum se ferește. Frica se instalează. Tu faci un bine comunității. Ești șmecherul șmecherilor”, a spus Dana Budeanu.

Pentru declarațiile de mai sus, Centrul Filia a depus o sesizare la Parchetul General pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor.

Procurorii au deschis un dosar penal și au făcut cercetări în rem. Videoclipul în cauză a fost scos de pe YouTube. Procurorii au declarat că nu există niciun suspect în dosarul deschis.

„Stadiul anchetei este in rem. S-a început urmărirea penală cu privire la faptă, dar nu s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale. În acest moment, nu există nici un suspect în cauză. Se efectuează cercetări pentru a se afla adevărul şi a fi stabilite toate circumstanţele cauzei“, a declarat Călin Radu Bogdan, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Ce studii are Dana Budeanu. Ce facultate a absolvit

Dana Budeanu a studiat marketing-management la Royal Holloway o London. Are un master în European Business la London School of Economics.

Totodată, vedeta și-a dat doctoratul în integrare europeană la University College London.

„Am terminat Managementul și apoi Businessul European la London School of Economics și apoi mi-am dat doctoratul în Integrare Europeana la UCL. Am ales ce a vrut tata… asta a fost”, a spus vedeta. „Mi-am dat masterul, apoi doctoratul. Şi asta pentru tata, fiindcă întotdeauna mi s-a părut că nu fac suficient pentru el şi că el vrea şi mai mult de la mine, pentru că pot! Eu învăţam foarte bine, am fost prima. După facultate mi-am dat doctoratul în Integrare Europeană. Am avut o lucrare foarte interesantă, care se baza pe o idee care azi este vehiculată peste tot. Eu am fost împotriva Uniunii Europene, a formării ei, a conceptului care a stat la baza ei şi aceasta a fost ideea lucrării cu care am fost acceptată la Original Thesis”, a continuat ea.

Autointitulata stilista vedetelor, Dana Budeanu s-a căsătorit pe vremea când avea 22 de ani cu Radu Budeanu, patronul Ciao și Cancan.

Aceasta conducea o rubrică de critică vestimentară apărută în revista Ciao. Celebra stilistă face acum bani cu ajutorul creațiilor de modă, a cursurilor de stil pe care le predă, dar și în urma videoclipurilor de pe YouTube.

Ea are patru companii: Love is flying SRL, Love is glowing SRL, Love is gipsy SRL și Love is flirtatious SRL.

Una dintre companii a avut cheltuieli de peste 66.000 de lei și niciun venit, în 2019. În același an, compania avea datorii de 50.000 de lei. O altă companie a înregistrat un profit de peste 80.000 de lei în 2019, înainte de pandemie. În total, profitul companiilor a fost de 130.000 de lei în anul 2019.

Care a fost primul ei job

Înainte să devină celebră, Dana Budeanu se laudă că a creat ținute pentru vedetele de la Hollywood, printre care Jennifer Lopez, Eva Longoria sau Jessica Biel. În România, stilista le-a îmbrăcat pe Mihaela Rădulescu, Andra și Corina Bud.

A devenit cunoscută datorită rubricii Verdict de la Pro Tv și apoi celebritatea sa a cunoscut cote înalte, cu fiecare apariție și declarație controversată.

Valul de celebritate s-a întors împotriva ei, când „pamfletele” pe care le făcea au început să întreacă limita bunului simț și să instige la violență, jigniri și „metafore” deghizate în înjosiri și injurii la adresa unor tipologii de oameni.

Acum, Dana Budeanu are propria aplicație de mobil și o serie de evenimente dedicate stilului personal. Sunt cinci întâlniri în decursul a cinci săptămâni care costă 800 de euro.

Magazinul Danei Budeanu vinde haine și obiecte la prețuri exorbitante. Mai exact, aceasta are produse numite „lift box” ale căror prețuri încep de la 3.000 de lei și se termină la 5.000 de lei. Conform site-ului, acesta sunt doar niște cutii de cadou imprimitate cu numele vedetei.

O rochie de pe site-ul creatoarei de modă pornește de la 800 de lei și poate ajunge la 2.500 de lei.

Familie

Dana Budeanu are două fetițe gemene, pe care le ține departe de privirile curioase ale publicului și presei.

Cele două fete au împlinit 18 ani anul trecut. Se numesc Dana și Maria și sunt foarte protejate de mama lor. Dana Budeanu a declarat, la un moment dat, că vrea să le prelungească copilăria, acesta este motivul pentru regulile pe care le impune, felul în care le crește și faptul că nu le expune publicului.

Când fetițele aveau 12 ani, vedeta povestea că ele nu au acces la telefon, pentru că nu au nevoie de un astfel de device.

„Vreau să le prelungesc copilăria. Şi te asigur că sunt mult mai pregătite pentru viaţă decât orice copil care are acces la altceva. Nu ştiu dacă cineva îşi dă seama de asta, dar eu cred că intelectualitatea adevărată şi educaţia adevărată se întorc, s-a ajuns la o saţietate”, a spus creatoarea de modă.

Dana Budeanu nu s-a căsătorit de la divorțul de Radu Budeanu. Acesta și-a refăcut viața alături de Cristina Săvulescu, împreună cu care are și un copil.

În schimb, Dana a rămas singură, deși au existat zvonuri că ar avea o relație cu Andrei Hrebengiuc sau Iulian Moga.

„Bărbatul ideal este bărbatul în fața căruia tac. Iar eu tac în primul rând din respect. Ca să-l respect foarte mult, trebuie însă să fie la același nivel de minte cu mine”, explica vedeta în ceea ce privește viața personală și potențialul partener.

Pe scurt, Dana Budeanu este o creatoare de modă din România și un critic vestimentar. A devenit controversată în urma unor declarații scandaloase pe o serie de subiecte.