Ce spunea Alexia Eram despre Andreea Esca, în urmă cu 13 ani. Compunerea de la şcoală care a ajuns virală: „Este mică de înălţime”

O dezvăluire emoționantă a apărut recent în spațiul public. Este vorba despre o compunere pe care vedeta a primit-o ca temă, la școală, când era doar o copilă. Incredibil ce spunea Alexia Eram despre Andreea Esca, în urmă cu 13 ani. Cum o vedea, de fapt, pe celebra sa mamă.

Alexia Eram a crescut știind că mama sa este una dintre cele mai cunoscute, admirate și apreciate femei din România. Recent, cele două au fost protagonistele unei campanii inedite. Fosta concurentă America Express i-a dezvăluit vedetei PRO TV că a găsit o compunere pe care a scris-o când avea doar zece ani. Tema era una simplă, să aleagă un personaj pe care să îl descrie, fizic și moral, iar ea a ales-o pe cea care i-a dat viață.

„Când aveam vreo 10 ani si am avut temă la școală să descriu un personaj în 12 rânduri, eu am ales-o pe mama. Așa suna cerința: “Décris un personnage de ton choix en lui faisant le portrait physique et moral” (Descrie un personaj la alegere și fă-i caracterizarea fizică și morală)”, a scris Alexia Eram, în descrierea postării.