Ce spune Toni Grecu despre Bill Gates după lupta cu covid-19: „Nu vreau să conving pe nimeni”

Toni Grecu, unul dintre fondatorii grupului umoristic Divertis, a trecut prin experiența COVID-19, dar și prin incendiul de la Institutul ”Matei Balș”, unde era internat. A fugit din calea flăcărilor și a scăpat ca prin minune. Înainte de a înfrunta boala, prezentatorul era sceptic cu privire la multe aspecte legate de pandemie. Unele au rămas neschimbate, dar mesajul său râspândit în spațiul media acum are ca obiect doar certitudinile, resimțite de acesta: virusul există, susține el. De asemenea, Grecu a vorbit și despre teoriile conspirației care îl au ca protagonist pe Bill Gates, 13% dintre americani crezând că miliardarul se află în spatele crizei sanitare.

Toni Grecu, despre Bill Gates după lupta cu COVID-19

„Să dea Dumnezeu să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu. Atât. Să creadă ce vor ei, nu mă interesează. Nu vreau să-i conving că COVID-ul există, că vaccinul e bun și că situația în care suntem acum nu este făcută de Bill Gates. Nu vreau să conving pe nimeni despre asta.

Eu vreau să spun doar atât: am trecut printr-un moment foarte complicat al vieții mele, nu m-aș fi așteptat vreodată să ajung în situația asta, toată familia s-a îmbolnăvit și fiecare a avut altă formă. Deci fiecare membru al familiei mele a avut altă formă de boală și ne-am îmbolnăvit cu aceeași tulpină. E incredibil”, a declarat Toni Grecu la B1 TV.

Amânarea internării la spital l-a adus în stare gravă, este de părere vedeta

„În primele 3 zile am avut frisoane, transpirații masive și temperatură. Am zis că așa e boala și că o tratez acasă. Am urmat indicațiile medicului, doar că în ziua a patra de boală, am făcut temperatură 39 și am decis să merg de urgență la spital. Când am ajuns la spital deja plămânii erau afectați în proporție de 50%. În trei zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam să stau mai mult de un minut în picioare și nu puteam să merg la toaletă fără oxigen!”, a povestit Toni Grecu la Pro TV.

La o lună de la internarea în spital, acesta a povestit momentele grele prin care a trecut. Actorul a fost dependent de oxigen, dar nu a fost intubat și nici internat în secția de Terapie Intensivă.

„Am făcut o formă severă a bolii…Din păcate, o parte din plămâni a dispărut! Acum, lucrurile sunt ok, lucrurile merg spre bine. N-am fost intubat, n-am fost la Terapie Intensivă, am avut o formă gravă, dar nu chiar atât de gravă. La un moment dat, ca să pot să respir, am avut nevoie de 10 l de oxigen. Din fericire, am depășit repede momentul, apoi lucrurile au evoluat spre bine și am fost externat”, a completat comediatul într-o emisiune TV.