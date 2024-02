Ce spune Titi Aur despre taxa pe carbon ce s-ar putea implementa în România. Cum vor fi afectate sporturile cu motor: „Justificările nici nu mai contează” EXCLUSIV

Așa cum scriam în urmă cu câteva zile, legiuitorii români se gândesc serios să introducă o nouă taxă, iar impactul acesteia ar fi unul major pentru toți cei vizați de implementarea acesteia. Printre cei care au reacționat pe această temă, este și Titi Aur, care a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre taxa pe carbon ce s-ar putea implementa în România.

Așa cum scriam, taxa pe carbon ar putea avea un impact major asupra zonei de construcții de locuințe, dar și în industria producătoare de autoturisme, și nu ne referim doar la piața locală, ci la întregul complex european pe aceste două segmente. O analiză recentă de impact, a arătat că un român ar putea plăti până la 800 de lei pe an, dacă s-ar introduce taxa, fie că vorbim de o locuință, fie că am vorbi de un autovehicul.

Află aici: Dacă s-ar impune taxa pe carbon, sumele de plată ar fi uriaşe

Taxa pe carbon, prezentată de UE prin mecanismul european de ajustare la frontiera de carbon, se dorește a fi o măsură de eliminare a acelor poluatori, dar cu ce riscuri, despre care celebrul Titi Aur ne-a spus în exclusivitate că ”Din păcate, dacă guvernele au de gând să ne mai pună o taxă, în plus, în spate, că e bună sau că e rea, să vină, oricum nu o putem opri, orice am zice.”

În ideea de a afla cam care este pulsul, mai ales în zona organizatorilor de competițiile motosport, și nu numai, l-am întrebat și pe fostul campion Titi Aur care este părerea domniei sale, acesta fiind extrem de tranșant pe acest subiect:

„Nici măcar nu m-a interesat să aprofundez subiectul, să-mi mai bat capul și cu asta. Cei din competițiile motosport vor găsi însă variante să trăiască, să supraviețuiască, aici nu este o mare problemă.

Am văzut, pe la televizor, că mai arată nu știu ce grafice, legat de taxa pe carbon. Pot spune că este o povară în plus, în cârca românilor. Au mai găsit o metodă mondială, europeană sau națională, nici nu știu unde s-o încadrez, de a mai scoate niște bani în plus de la români. Justificările nici nu mai contează.”, ne-a spus, în exclusivitate, Titi Aur.