Radu Vâlcan se pregătește pentru un nou sezon Insula Iubirii. Ce ritual are în fiecare dimineață: “Mă bucur de momentele alea” VIDEO EXCLUSIV

Radu Vâlcan se numără printre cei mai longevivi prezentatori TV, el fiind la cârma reality show-ului Insula Iubirii încă de la început, un format care a prins la public de la lansare, care a creat controverse și care continuă să mențină interesul publicului telespectator.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, soțul Adelei Popescu ne-a spus că pregătirile sunt în toi pentru sezonul nr 8 al emisiunii de la Antena 1, se va filma tot în Thailanda, destinație unde el are totul asigurat, plecând cu un bagaj mic.

Dacă în țară are ritualul de a-și începe diminețile prin reprize lungi de alergat, după care să bea cafeaua pe întuneric, în Thailanda lucrurile se vor schimba, întrucât filmările se termină…dimineața.

Radu Vâlcan, despre noul sezon Insula Iubirii

Radu Vâlcan a împlinit 47 de ani, dar nu își arată vârsta. Prezentatorul TV recunoaște că sportul a devenit pentru el un stil de viață, ritual de la care nu se abate, indiferent de împrejurări.

Radu, ești pregătit pentru o nouă expediție în Thailanda?

Da, sunt nerăbdător, pregătirile sunt în toi acum. Într-adevăr aștept sezonul acesta, sezonul cu numărul 8. Este un casting foarte mișto, mai mult decât interesant. Sunt oameni pe care abia aștept să îi cunoașteți și voi, oameni pe care îi felicit că au curajul să se deschidă, să se expună.

Deja oamenii sunt conștienți că îi vor vedea o țară întreagă și atunci: felicitări. Aștept să ne cunoaștem acolo, de asemenea fanii emisiunii să-i descopere pe concurenți.

Echipamentul de sport, nelipsit din bagajul lui Vâlcan pentru Thailanda

Cu câte bagaje pleci în Thailanda de obicei?

Eu plec cu un băgăjel, pentru că stilista emisiunii Liana Obancea – eu îi spun Li – se ocupă foarte bine de acest aspect și atunci nu am nevoie să iau cu mine foarte multe lucruri: o pereche de șlapi, un echipament de sport și cam atât. În rest am asigurat acolo totul.

Deci și acolo te trezești dimineața pentru alergare

Având în vedere că filmările se termină cumva în fiecare dimineață, sunt foarte multe de noapte, este foarte greu să mă trezesc dimineața și atunci trebuie cumva să găsesc un interval orar în care să pot să rămân eu cu mine pur și simplu, să nu aud de nimeni, să nu văd pe nimeni.

Radu Vâlcan: “Efectiv stau pe întuneric și îmi beau cafeaua”

Cine ți-a insuflat pasiunea asta pentru sport? La tine este un stil de viață sportul.

Da, este un stil de viață, dar este mai mult de atât. Viața noastră este destul de agitată, destul de complexă și atunci este foarte greu să găsim momente și eu și Adela doar pentru noi, fiecare cu sine însuși, să ai momentul tău, de care să te bucuri este foarte greu.

Și atunci eu am găsit în activitatea aceasta, în sport, în alergat sau în mers, nu contează, mișcarea este foarte importantă s-o faci, orice fel de mișcare. Ajung dimineața, plec la 5.30 -6.00, doarme toată lumea, ajung acasă și îmi fac o cafea, toată lumea doarme, și pentru 15-20 de minute până se trezesc copiii, am timp, efectiv stau pe întuneric și îmi beau cafeaua, este întuneric beznă și mă bucur de momentele alea. Sunt momente extrem de importante, pe care trebuie să le apreciem cu toții și să căutăm astfel de clipe.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu