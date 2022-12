Ce spune Oana Lis despre procesul la care soțul ei a fost citat: „Viorel nu a vrut niciodată să vândă” EXCLUSIV

Oana Lis a demonstrat că îi este alături fostului edil al Capitalei și la bine și la greu. Imobilizat în scaun cu rotile, bătrân și bolnav, Viorel Lis este îngrijit de partenera sa de viață, care face tot posibilul să îi asigure condiții bune de viață și să îl ferească de situații tensionante. Recent, cuplul a primit citație la un proces din județul Argeș, care datează de câțiva ani și la care s-a ajuns din cauza faptului că nepoții și Viorel Lis nu au căzut de acord asupra împărțirii casei părintești și a terenului aferent.

Viorel Lis este implicat de câțiva ani întrun proces privind o moștenire lăsată de părinți. Din păcate starea de sănătate precară nu îi permite fostului primar al Bucureștiului să fie prezent la termene, iar Oana nu ar avea cum să îl reprezinte, pentru că nu îl poate lăsa singur acasă.

Prin urmare, cei doi soți au angajat o avocată care să îl reprezinte pe Viorel la proces, al cărui termen va fi anul viitor.

„Este un proces nu cu vecini, bine, sunt și vecini, dar sunt nepoții lui Viorel, durează deja de 2-3 ani, nu este problema mea familială, e vorba despre ei, despre deciziile lor, eu am încercat să mediez, tocmai pentru a-l degreva pe Viorel pentru că nu are voie să se streseze, inclusiv în actele medicale scrie acest lucru.

Ne dorim să se termine cât mai repede, să ne înțelegem cumva, noi tot am încercat să ne înțelegem. Sincer, nici eu nu am înțeles de ce se tărăgănează”, ne-a explicat Oana Lis situația în care se află.

Obiectul procesului este casa părinților lui Viorel Lis și terenul aferent, bunuri asupra cărora familia trebuie să se înțeleagă. Însă cum nu au ajuns la un numitor comun, cele două părți își revendică drepturile la tribunal.

Și îmi povestește cu lacrimi în ochi de casă, de locuri, de părinți. Eu vreau ca să ne înțelegem, îmi doresc foarte mult să ne înțelegem, dar să găsim o formă în care toată lumea să fie mulțumită, nimeni să nu păcălească pe nimeni.

Am încercat să mediez, îmi pare rău că s-a ajuns aici, plus că este o cheltuială în plus pentru mine cu actele. Sunt tot felul de acte, expertize, dar asta este, face parte din viață, trebuie să ne descurcăm cumva, nu am ce să fac”, a declarat, pentru Playtech Știri, Oana Lis.