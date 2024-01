Ce spune o colegă de catedră de-ale lui Carmen Iohannis despre soţia preşedintelui. A recunoscut: „O trădare”

O colegă de catedră de-ale lui Carmen Iohannis a făcut dezvăluiri neașteptate despre soția lui Klaus Iohannis. Prima Doamnă a României este profesoară la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu. Ea nu s-a alăturat protestelor din învățământ, continuând să predea elevilor săi, în regim online, pe toată durata grevei.

După trei săptămâni de protest, greva profesorilor s-a încheiat, însă decizia nu a fost susținută de multe cadre didactice. La Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu, cei mai mulți angajați semnaseră pentru prelungirea acțiunii, cu doar o zi înainte de oprirea acesteia.

Printre cei care nu s-au alăturat grevei a fost Carmen Iohannis, Prima Doamnă a României. Ea și-a ținut în continuare cursurile, predând elevilor săi în format online.

După încetarea grevei, o colegă de catedră de-ale lui Carmen Iohannis a vorbit pentru prima oară despre soția președintelui. Marcela Ciobănuc, profesoară de Limba și Literatura Română la liceul din Sibiu, a recunoscut că este dezamăgită de suspendarea protestului.

„Sincer, îmi era teamă că vom ajunge tot la o abandonare sau o trădare. Această ordonanţă de urgenţă nu are nicio modificare faţă de cea de duminică dimineaţă. Noi nu am regăsit acolo ceea ce am solicitat şi am mandatat prin aceşti lideri din sindicat. (…)

Nu ne-a întrebat nimeni dacă dorim să suspendăm greva. De aceea sunt surprinsă. Colegii sunt foarte nemulţumiţi, iar reacţiile sunt foarte vehemente. Nu ne aşteptam la aşa ceva” – a declarat profesoara, pentru Libertatea.