Ce spune Lavinia Pîrva despre persoanele care o critică pentru intervenţiile estetice la care a apelat. Soţia lui Ştefan Bănică Jr, mesaj clar

Soţia lui Ştefan Bănică Jr se bucură de o viață înfloritoare. Pe plan profesional, a evoluat foarte mult, românii apreciindu-i activitatea în industria muzicală. Însă, așa cum știm cu toții, expunerea publică vine la pachet și cu o mulțime de evaluări mai mult sau mai puțin corecte. Ce spune Lavinia Pîrva despre persoanele care o critică: „Toți trecem pe acolo”.

Lavinia Pîrva se numără printre cele mai îndrăgiste artiste din lumea showbiz-ului. Piesele cântăreței sunt mult apreciate de publicul larg. Frumoasa brunetă a atras atenția românilor nu doar prin prisma talentului său muzical, ci și a familiei frumoase pe care și-a construit-o alături de Ștefan Bănică Jr.

Partenera juratului de la X Factor are parte de multă expunere publică, deși încearcă să stea departe de camerele de filmat când la mijloc sunt implicate chestiuni din viața privată. În contextul dat, Lavinia Pîrva nu este scutită de critici și vorbe rele. Vedeta a dezvăluit, într-un interviu acordat recent, ce perspectivă are asupra persoanelor care o judecă.

Lavinia Pîrva a fost deseori criticată pentru metodele de înfrumusețare la care a apelat de-a lungul timpului. Vedeta are un trup de zeiță și este, fără îndoială, una dintre cele mai atrăgătoare artiste din țara noastră. Atrage întotdeauna privirile, indiferent dacă se expune în mediul online sau este surprinsă pe străzile din Capitală.

Soția lui Ștefan Bănică Jr. susține că nu și-a făcut niciodată o operație estetică, însă a trecut pragul medicilor pentru a retușa anumite trăsături, în mod deosebit la nivelul feței. Recent, Lavinia Pîrva și-a injectat acid în buze. Nu mulți au apreciat apariția sa, însă vedeta știe exact cum să gestioneze răutățile celor din jur.

Frumoasa cântăreață a recunoscut că a avut momente când s-a simțit doborâtă de comentariile negative la adresa sa. Chiar dacă nu au fost întotdeauna legate de aspectul său fizic, ci și de viața sa amoroasă. A înțeles, însă, că astfel de comportamente reprezintă o etapă din viața unui om care trebuie să evolueze.

De altfel, soția lui Ștefan Bănică Jr a mărturisit că inclusiv ea a judecat diverse persoane, la un moment dat. Este de părere că, din tot ceea ce nu este neapărat plăcut, trebuie să înveți lecțiile de care ai nevoie pentru a atinge un anumit stadiu emoțional, mental și nu numai.

„Eu, în clipa aceasta, nu mai am absolut nici cea mai mică problemă cu cei care mă critică, nu mă plac sau mă judecă. Fiecare e liber să facă ce simte. Consider că lucrurile acestea le faci doar în momentul în care mai ai multe de învăţat.

Este firesc, toţi trecem pe acolo. Şi eu am judecat. Și eu am criticat. Și eu am fost uneori rea, poate. Însă acum îmi dau seama, nemaiavând aceste sentimente, că am învăţat multe. Am evoluat. Ceea ce le doresc tuturor. E mult mai frumos şi reconfortant aici, în stadiul acesta”, a spus Lavinia Pîrva, într-o intervenție pentru revista Viva!.