Ce spune Horia Brenciu despre Ștefan Bănică Jr, după ce a aflat că nu a fost la spectacolele sale de la Sala Palatului

Rivalitatea dintre cei doi artiști români este deja cunoscută de publicul larg. Cu toate că, la un moment dat, au fost colegi de platou, la ”X-Factor”, emisiunea difuzată de Antena 1.

De curând, Horia Brenciu, ”One man show”, a fost invitat la emisiunea realziată la Digi 24, ”În Fața Ta”, în care a discutat despre întreaga sa carieră, viața personală și nu numai. Toată lumea știe că Ștefan Bănică Jr. de 16 ani bate recorduri după recorduri cu concertele de Crăciun organizate la Sala Palatului. Acum are si un rival, pe nimeni altul, decât Horia Brenciu, fostul său coleg de platou.

Întrebat de moderatoarea emisiunii de concertele sale de la Sala Palatului, Horia a avut numai cuvinte de laudă, la adresa publicului, organizatorilor și nu numai. Dar, spre uimirea moderatorului, a spus că nu știe dacă fostul coleg de platou, Ștefan Bănică Jr. ar fi fost la vreunul din concertele sale. Conform celor spuse de artist, el ar fi fost la, cel puțin, două dintre concertele lui Bănică Jr. de Crăciun.

– Am fost la două spectacole de-ale lui Ștefan. Are o carismă ieșită din comun. El e actor de film. Sunt oameni înzestrați de la Dumnezeu cu calități pe care nu le poți nega.

– El a fost la spectacolele tale?

– Nu aș putea să spun. Dar din sursele pe care le am, răspunsul este negativ.”, a povestit Horia Brenciu în emisiunea ”În Fața Ta”, de la Digi 24.