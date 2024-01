Ce spune Andreea Tonciu după ce a părăsit competiția Survivor All Stars: “Am avut o problemă clară” EXCLUSIV

Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru imunitate, duelul având loc între Andreea Tonciu și Roxana Nemeș. Războinicii au ieșit învingători, astfel prima săptămână la Survivor All Stars a venit și cu prima eliminare. Concurenta din echipa Faimoșilor a pierdut și a părăsit Survivor după doar câteva zile.

Fosta concurentă Survivor All Stars Andreea Tonciu ne-a oferit declarații exclusive despre eliminarea sa. Vedeta ne-a mărturisit motivul pentru care nu a putut fi atentă la probe.

Deși a părăsit Republica Dominicană după doar 7 zile de la începutul competiției, Andreea Tonciu a plecat fără regrete acasă. În urma duelului dintre ea și Roxana Nemeș, echipa Războnicilor a ieșit învingătoare, iar Andreea a trebuit să își ia rămas-bun de la colegii săi.

“Am plecat la Survivor cu sufletul deschis și cu dorința de a sta mai mult ca prima dată. Știam deja ce mă așteaptă, dar nu m-am gândit că va fi cu mult mai greu. Este All Stars și am simțit asta din prima zi, de când am văzut că nu avem niciun fel de loc de dormit în camp.

Nu regret că am plecat din competiție și sper că cei de acasă au reușit să mă vadă altfel”, a declarat Andreea Tonciu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.