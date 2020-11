Ce spune Andreea Bălan despre noul iubit. Dezvăluiri neștiute despre Tiberiu Argint

Andreea Bălan a făcut noi dezvăluiri despre Tiberiu Argint, iubitul său. Andreea Bălan a spus că se simte fericită alături de Tiberiu Argint și de cele două fetițe ale sale, Clara și Ella.

Andreea Bălan, despre iubitul Tiberiu Argint. ”Sunt, în sfârșit, liniștită, sunt fericită…”

Andreea Bălan a vorbit despre iubitul ei, Tiberiu Argint. Artista se declară fericită lângă el și lângă cele două fetițe ale sale și ale lui George Burcea, Clara și Ella.

După un divorț cu sandal, care încă nu s-a terminat, și după ce și-a rezolvat problemele de sănătate, acum, Andreea Bălan este în stare să zâmbească din nou. Andreea Bălan se simte împlinită alături de iubitul Tiberiu Argint și de cele două fetițe.

Andreea Bălan, mulțumită că a terminat cu George Burcea

Andreea Bălan, în primul rând, se simtă liniștită că a trecut peste separarea de George Burcea. ”Sunt, în sfârșit, liniștită, sunt fericită, toată perioada cu separarea, cu divorțul a trecut. A trecut aproape un an, în februarie se face un an. Și sunt foarte, foarte liniștită, și mă concentrez foarte mult pe fetele mele, și vreau ca această latură, această parte personală să o țin pentru mine”, a declarat Andreea Bălan.

De asemenea, frumoasa cântăreață a anunțat că își dorește ca relația pe care o are cu Tiberiu Argint să fie departe de ochii lumii. În plus, chiar dacă nu face mari destăinuiri despre Tiberiu Argint, printre rânduri se poate citi că vedeta are toată baza pe Tiberiu Argint, fiind susținută de acesta în tot ceea cea face.

Andreea Bălan îl are aproape pe Tiberiu Argint

În plus, Andreea Bălan mai spune că îl are în pemanență aproape pe iubitul Tiberiu Argint. ”N-am putut să ascund nimic și nici n-am vrut să ascund nimic.

Toată viața mea a fost o carte deschisă, de la 12 ani de când m-am lăsat, dar deocamdată această parte o țin pentru mine și când va trebui să aflați ceva o să vă povestesc. E important să ai sprijin și susținere și să fie cineva alături de tine”, a mai spus artista.

Viviana Sposub. mândră că se iubește cu partenerul Andreei Bălan

Pe de altă parte, actuala iubită a lui George Burcea, Viviana Sposub, este fana Andreei Bălan de când se știe. Viviana Sposub este acum în al nouălea cer. Are un iubit celebru și, mai mult decât atât, trăiește, cumva, visul oricărui fan adevărat.

Se iubește cu partenerul idolului său. Ea a mărturisit, în emisiunea Ferma, mai întâi, că toată copilăria și adolescența ei a fost fana Andreei Bălan și a Andreei Antonescu, care i-a ajuns colegă în show-ul de la PRO TV. ”Eu eram cu mâinile pe sus, dar tu (n.red.–Andreea Antonescu) m-ai ignorat. Andreea Bălan m-a băgat în seamă atunci”, a spus Viviana Sposub.