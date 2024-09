Anda Adam se declară fericită alături de Josef Adam, bărbatul alături de care și-a întemeiat o familie în mod oficial la sfârșitul anului 2022, când au semnat actele la Primăria Sectorului 1. De curând s-a aflat că fostul ei partener de viață și tatăl fiicei sale trăiește o poveste de dragoste alături de Loredana Chivu, fosta asistentă a lui Dan Capatos dezvăluind că a cunoscut-o pe Evelin. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a spus că nu a dezbătut acest subiect cu fiica sa, regula fiind că fiecare are propria viață, continuând să fie părinți responsabili pentru copilă.

Anda Adam: “Am cântat muzica pe care am simțit-o, pe care mi-am dorit-o”

Evelin nu este doar copia fidelă a mamei sale, ci i-a moștenit și pasiunile pentru muzică și fotbal, domenii care i-au captat atenția Andei Adam încă din copilărie. Artista alături de sotul ei, Josef Adam,au fost prezenți, săptămâna trecută, la petrecerea organizată de Sprint Music pentru anunțarea artiștilor internaționali care vor cânta la We Love Music Festival, ediția a treia, care va avea loc pe Platoul Feteni de la Râmnicu Vâlcea în perioada 15-18 august.

Ce faceți?

Bine, noi suntem prezenți acolo unde este vorba despre muzică bună, de aceea suntem la We Love Music, pentru că noi chiar iubim muzica.

Care este rețeta de succes? Ai o carieră longevivă în muzică. De fiecare dacă te-ai reinventat și ai reușit să fii în prim plan.

Nu am o rețetă clară, pot doar să spun că vine de aici (n.r. inimă). Totul e natural, vine din interior, vine de la Dumnezeu. Fac lucrurile pe care le simt, niciodată nu am gândit o strategie, ci pur și simplu am făcut ce am simțit. Am cântat muzica pe care am simțit-o, pe care mi-am dorit-o, dacă nu mi-a plăcut am renunțat la piesa respectivă.

Am făcut alta în care m-am regăsit sau care am simțit că este potrivită pentru mine, pe vocea mea, pentru sufletul meu, ce îmi doresc să cânt pentru public. Și cred că formula de reușită cumva în asta constă. Cred că atâta timp cât o faci din pasiune, nu o faci pentru că ai un alt interes de natură materială sau că o faci de gura lumii sau o faci pentru că a spus mami și tati sau că așa vrea soțul, de exemplu, cred că rezultatele nu încetează să apară.

Anda Adam: “Evelin doar asta face toată ziua: muzică și fotbal!”

Dar a existat, de-a lungul timpului, o ciocnire de orgolii între tine și anumiți compozitori?

Nu, niciodată. Am colaborat foarte frumos cu toată lumea. Cred că, cel puțin la noi, În România, nu suntem foarte mulți astfel încât să avem orgolii. Cred că suntem puțini artiști și cred că ar trebui să fim foarte uniți și ar trebui să ne susținem și să ne întâlnim cu bucurie atunci când ne întâlnim toți, pentru că nu suntem mulți. E loc pentru toată lumea și toți suntem buni și toți suntem foarte talentați.

Evelin te moștenește cu muzica? Are ureche muzicală?

Da, normal, doar asta face toată ziua: muzică și fotbal! Nici nu mă regăsesc în ce face ea! Cam identic făceam și eu când eram de vârsta ei – jucam nonstop fotbal cu băieții, mi se spunea și Andone, și muzică. Deci face exact ce am făcut și eu când eram de vârsta ei. Nu mă surprinde cu nimic. Mă așteptam la asta.

Anda Adam: “Nu discutăm absolut despre subiectele care țin de viețile noastre personale”

Fostul tău soț trăiește o poveste de dragoste cu Loredana Chivu și ea a declarat că a cunoscut-o pe Evelin. Ție ți-a povestit fetița ceva despre asta?

Nu, dar să știi că noi nu discutăm lucruri dintr-o relație în alta, inclusiv Evelin știe să departajeze foarte bine situațiile și știe că mami e mami și tati e tati, nu le încurcăm și niciodată nu amestecăm lucrurile pentru că așa mi se pare frumos, de bun simț, civilizat. Deci nu discutăm absolut despre subiectele care țin de viețile noastre personale.

