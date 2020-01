Ce spun vecinii despre bărbatul ucis în sectorul 4 de foștii chiriași. Suspect și el de crimă: ”I se spunea colonelul!”

Crima oribilă din sectorul 4 din București a reușit să îngrozească, după ce un bărbat a fost ucis cu sânge rece chiar în prima zi a acestui an. Vecinii au dat detalii șocante despre cel cunoscut în respectiva zonă și pentru faptul că avea foarte mulți chiriași. Bărbatul de 64 de ani a fost omorât chiar de către trei dintre aceștia, din pricina unor neînțelegeri, iar tot scandalul ar fi pornit de la bani.

Bărbatul de 64 de ani le-ar fi cerut celor care locuiau în acel imobil să își achite chiria și totul a dus la uciderea acestuia, de către trei indivizi, care l-au snopit în bătaie, până când acesta nu a mai prezentat semnele vitale. Toți suspecții au fost dați în urmărire națională, iar doi dintre aceștia au fost depistați și duși la sediul Serviciului Omoruri, pentru a fi audiați. Cazul din Capitală s-a petrecut cu o noapte în urmă și vecinii bărbatului au oferit mai multe detalii despre cine a fost cel care le-a picat victimă chiriașilor săi. Imobilul în care aceștia se aflau i-ar fi aparținut, de fapt, unei femeia, pe care nimeni nu a mai văzut-o de aproximativ trei ani. De asemenea, prin casa victimei se perindau foarte multe persoane în fiecare lună, fiindu-le percepută o taxă de 20 de lei pentru a sta acolo.

”Credeam că aţi venit să întrebaţi de o femeie pe care nu am mai văzut-o de trei ani de zile. Ultima dată am văzut-o fiind târâtă de el, ea cerea medicamente, el ţipa la ea. De atunci nu am mai văzut-o. Dar mirosea îngrozitor a afumat, câteva săptămâni a mirosit aşa. Bărbatul ăsta (n.r.: decedatul) e Dincă doi. I se spune Colonelul. Sunt foarte mulţi chiriaşi pe aici, vreo 20 de inşi pe lună. Nu rezistă niciunul mai mult de o săptămână”, a povestit un vecin al bărbatului ucis, potrivit dcnews.ro.