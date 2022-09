Ce soluție a găsit un profesor român pentru a scăpa de facturile mari la energie: „Iese 1 leu la kwh”

În circumstanțele economice actuale, românii încearcă să economisească cât mai mulți bani. Mai ales în ceea ce privește consumul de utilități. Pentru a crește eficiența energetică, nu este nevoie doar de un consum mai mic de energie. Ci și de conștientizarea modului în care poate fi folosită energia mai eficace, zi de zi. Profesorul conferențiar universitar Virgil Stoica, de la Universitatea Politehnică din Timișoara, a vorbit despre una dintre soluțiile de economisire de energie. Află mai jos cum poți scăpa de facturile mari la energie.

Cum poți scăpa de facturile mari la energie

Oricine poate apela la metode de economisire a consumului de energie. Indiferent dacă este vorba despre un afacerist, un angajat, un student sau de o persoană care locuiește cu părinții săi. Înainte de a face acest lucru, însă, este esențial ca fiecare să înțeleagă cum trebuie citită o factură la energie.

Înțelegerea costurilor care sunt prezentate într-o factură este esențială pentru a reduce consumul de energie. Profesorul Virgil Stoica de la Universitatea Politehnică din Timișoara a explicat pe înțelesul tuturor cum pot românii să reducă consumul de energie, în această perioadă de criză.

Cu ajutorul unui motor cu ardere internă, cetățenii de rând pot să aibă facturi mai ieftine la energia electrică. Având în vedere prețul kilowatt-ului la momentul actual, este mult mai rentabilă producerea de căldură cu ajutorul unei astfel de mașini de forță.

Consum generatoare VS. consum motoare cu ardere internă

Spre deosebire de cazul producerii de căldură cu generatoare, folosirea unui motor cu ardere internă este mai profitabilă. Se ridică, bineînțeles, problema investițiilor. Un generator costă mai puțin decât un motor cu ardere internă. Însă, la final, este mai rentabilă folosirea unui motor cu ardere internă.

Dacă am folosi energie de la generatoare, am plăti 5 lei pe KWh. În schimb, dacă am folosi căldura de la un motor cu ardere internă în schimb, pentru un KWh am plăti doar 1 leu, a explicat profesorul de la Timișoara.