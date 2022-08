Ce și-a cumpărat Theo Rose cu banii obținuți din muzică: “Banii sunt făcuți să fie cheltuiți”

Ce și-a cumpărat Theo Rose cu banii obținuți din muzică. Theo Rose se consideră totuși o persoană chibzuită, deși este de părere că „banii sunt făcuți să fie cheltuiți”. Artista câștigă sume impresionante din muzică, proiecte TV și YouTube, dar nu numai. Theo Rose are planuri mari în ce privește finanțele.

Theo Rose este un artist de succes. Ea se bucură de vizibilitate atât în mediul online, cât și pe micile ecrane. Artista a câștigat sume impresionante de bani. Întrebată ce a făcut cu banii, artista a mărturisit că și-a cumpărat o mașină și a mers în vacanța visată. Însă artista a are planuri mai mărețe și vrea să își cumpere o casă.

„Strâng banii pe care îi câștig și voi vedea ce o să fac cu ei. Îmi doresc o casă acum. Mi-am luat o mașină între timp și am fost și într-o vacanță. Nu sunt nici fixată să țin toți banii la ciorap, pentru că banii sunt făcuți să fie cheltuiți, dar sunt chibzuită”, a mărturisit Theo Rose pentru Viva.ro.

În privința a ceea ce face, Theo Rose susține că are tot timpul grijă la expunerea în mediul online și că își alege cu atenție contractele de imagine, campaniile.

„Fac doar ce vreau să fac. Vizavi de viața personală sunt foarte deschisă, pentru că scopul meu e mai mare decât orice. Le arăt oamenilor un om normal, cu o viață normală. Grijile și problemele sunt peste tot, doar că nu sunt aceleași. Încerc să dărâm zidul ăsta de superficialitate pus în fața persoanelor publice„, a mai declarat artista, care a și refuzat anumite contracte de imagine.

„Dacă am simțit că un contract mă forța să mint, cumva, refuzam. Ca să îți dau un exemplu, o să îți vorbesc despre produse folosite pentru creșterea sprâncenelor.

Eu am sprâncenele dese de când eram copil, ba chiar am mai tăiat din ele între timp, pentru că era prea mult. Nu am cum să promovez un produs dedicat creșterii sprâncenelor și să le spun oamenilor că sprâncenele mele arată așa datorită acelui produs. Pentru că nu e corect!”, a conchis Theo Rose.