Ce și-a cumpărat Petrică Mîțu Stoian înainte să moară. A plătit o avere dintr-un foc

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a îndurerat o țară întreagă. Îndrăgitul artist a reușit să câștige inimile românilor de-a lungul carierei sale spectaculoase, astfel că România a mai pierdut o stea. Acesta nu a mai apucat să se bucure nici de ultima lui achiziție extrem de scumpă.

Petrică Mîțu Stoian și-a dedicat o mare parte din viață scenei. Vestea că acesta a murit a venit ca un trăznet pentru fanii care l-au apreciat de-a lungul anilor, dar și pentru numeroasele vedete care au avut onoarea de a lucra sau a cânta cu acesta.

Cunoscutul solist s-a stins la Spitalul de Urgență din Reșița, unde fusese dus de urgență pentru a sta internat la secția de Terapie Intensivă. Acesta se afla la o clinică privată unde urma un tratament post-covid, însă starea lui de sănătate s-a agravat, așa că el a fost mutat în locul unde și-a dat ultima suflare.

Talentul pe care acesta l-a avut o să rămână pentru totdeauna în sufletele românilor. Totuși, nu doar vocea excepțională l-a făcut să aibă parte de multe reușite în viață, ci, de câțiva ani, el se ocupa cu o afacere care avea legătură cu o cultură de căpșuni, proiectul fiind demarat alături de o nepoată.

Petrică Mîțu Stoian câștiga bine din agricultură, astfel că făcuse, de curând, o achiziție imensă. Acesta își cumpărase o adevărată bijuterie pe patru roți, însă, din păcate, nu a mai apucat să se bucure de ea mai mult timp. El deținea o mașină Mercedes, în valoare de 100.000 de euro, potrivit bzi.ro.

Petrică Mîțu Stoian nu și-a dezamăgit niciodată admiratorii, astfel că a petrecut mult timp pe scenă și a preferat să uite de micile plăceri ale vieții. Acesta spera ca, ajuns la 61 de ani, să se poată bucura de o pauză și să călătorească în lumea largă.

„Toată viaţa, muzica a fost pe primul plan, acum aş dori să las locul tinerilor şi să mă bucur şi eu mai mult de vacanţe. Vreau să mă plimb prin locuri prin care nu am apucat să merg. Eu iubesc ţările arabe şi când mă ridic din pat mă uit către răsărit, nu către apus.

Nu am fost în Germania şi nici nu o să ajung vreodată, nu am chemare. Nici în SUA nu am fost. Îmi doresc până şi la Moscova să merg cu trenul, să colind, să ştiu ce este prin lume. Mi-aş dori să văd ce au văzut alţii.”, a povestit Petrică Mâțu Stoian pentru Impact.ro.