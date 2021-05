Ce sex are al doilea copil al lui Denis Ștefan. Soția lui a făcut marele anunț

După ce au anunțat că o să devină părinți pentru prima oară, de data aceasta Cristina Ștefan, soția lui Denis Ștefan, a spus că cei doi vor avea iar o fetiță. Ea a publicat și o imagine cu burtica de gravidă.

E bucurie mare în viața actorului Denis Ștefan, după ce în urmă cu mai multe săptămâni a dezvăluit că vor deveni părinți.

Azi, Cristina Ștefan a precizat pe contul de socializare că poartă în pântece o fetiță.

Tot Cristina Ștefan a făcut și primele declarații din calitate de viitoare mămică. Bruneta a precizat că este extrem de activă, dansează și face sport, iar față de prima sarcină burtica i-a crescut mult mai repede.

”Sunt foarte activă, dansez, silueta mea este una foarte ok, nu mă gândesc prea tare cum va fi pe parcurs, stilul de viață e același, cu alimentația sunt un pic mai atentă. Am mai multă grijă acum pentru bebe. În rest, ne comportăm normal. Față de prima sarcină burtica s-a văzut mult mai repede, este mult mai mare și nu mai aveam cum să ascund lucrul acesta. Acum am simțit că este momentul pentru că știu că totul este în ordine. Sunt foarte mândră și o să arăt asta în toate postările mele”, afirma Cristina Ștefan.