Ce servicii medicale au fost eliminate, de la 1 aprilie, de la medicul tău de familie

Începând cu data de 1 aprilie, o serie de servicii medicale din partea medicului de familie au fost eliminate, odată cu încetarea stării de alertă. Află în rândurile de mai jos ce schimbări s-au făcut.

Medicii de familie își cer scuze pacienților pentru situațiile în care îi pune actuala legislație, însă ne vom întoarce iar la vizite la cabinet cu cardul de sănătate, la scrisori medicale, cozi la care poți aștepta minute bune și birocrație.

„Nu noi suntem de vină pentru scrisorile medicale pe care trebuie să reîncepem să le solicităm periodic pacienților, pentru drumurile chinuitoare pe care pacienții vârstnici sau doar cu boli cronice trebuie să le facă la 3, 6, 9, 12 luni în policlinici și spitale, la oraș sau uneori chiar în alt județ.

Nu noi suntem de vină pentru cardul de asigurat care ne împiedică să respectăm ora programată atunci când Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate mai „sughiță”, pentru cardul de asigurat fără de care nu putem acorda consultații decontate atunci când pacienții îl uită acasă și suntem nevoiți să îi trimitem după card. Sau când își uită codul PIN, sau cardul a fost blocat la alt furnizor, sau, sau, sau…”, a anunțat, într-o postare pe Facebook, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).

Reprezentanții medicilor de familie au postat o scrisoare publică prin care își cer scuze pacienților și au punctat principalele noutăți, de la 1 aprilie. Una dintre ele este faptul că nu se mai pot acorda consultații fără prezentarea cardului de asigurat, cu excepția consultații de la distanță.

De asemenea, de la 1 aprilie, consultațiile online sau telefonice nu mai pot fi acordate decât pentru afecțiuni cronice, precum și pentru bolile cu potențial endemoepidemic care necesită izolare, însă limitate la două consultații/episod.

„Nu noi suntem de vină pentru că nu mai putem acorda consultații la distanță, „online”, prin „telemedicină” după 1 aprilie decât pentru transmiterea rețetei lunare pacienților care suferă de boli cronice. Nu noi suntem, deci, de vină, atunci când suntem nevoiți să chemăm la cabinet toți pacienții pentru orice problemă de sănătate, chiar dacă în ultimii doi ani am fost capabili și am avut voie să tratăm la distanță, mai comod pentru pacienții care au preferat astfel, atunci când și noi am considerat că pacientul este în siguranță astfel”, adaugă FNPMF.