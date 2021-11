Ce sentință au primit tinerii care au furat mâna unei tinere moarte, deoarece nu puteau să-i scoată inelul de pe deget

Doi tineri dintr-o comună din Mehedinți, ambii în vârstă de 19 ani, au profanat mormântul unui femei care și-a pierdut viața într-un accident de circulație. Totul s-a întâmplat în comuna Pătulele.

Potrivit anchetatorilor, cei doi tineri au intrat în cimitir în noaptea de 23 spre 24 noiembrie 2020 și au profanat mormântul unei asistente medicale. Aceasta și-a pierdut viața într-un accident de circulație, în anul 2015, la doar 28 de ani.

Tinerii au furat tot ce au găsit în sicriu, adică bani și câteva bijuterii din argint. Aceștia nu au reușit să-i scoată inelul de pe mâna femeii decedate, așa că i-au tăiat pur și simplu mână. Ulterior, au aruncat-o într-o gură de canal. Potrivit instanței, tinerii au filmat întreaga scenă.

Când a aflat ce s-a întâmplat, mama femeii decedate a povestit cu lacrimi în ochi șocul prin care a trecut.

”A venit poliția acasă și mi s-a spus că a fost profanat mormântul fetei. Am intrat în casă să îmi iau medicamentele când am auzit. Avea mâna furată. Avea un colier de argint, o brățară și un inel, toate de argint.

Când am aflat, am mers la cimitir. A venit multă poliție. Eu nu am putut să stau. Mi-a venit rău. A murit de 5 ani și nu se poate odihni în liniște. Hoții știau că fata mea purta bijuterii”, a precizat, îngrozită, femeia.