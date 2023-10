Ce semnificație are numele arăbesc pe care Lindsay Lohan l-a ales pentru fiul ei. Actrița a devenit mamă la 37 de ani

Lindsay Lohan este în culmea fericirii, după ce a devenit mamă pentru prima dată. Actrița în vârstă de 37 de ani a dat naștere unui băiețel, pentru care a ales un nume foarte special. Ce semnifică și cum a ajuns vedeta să ia această decizie pentru primul ei moștenitor.

Lindsay Lohan a devenit mamă pentru prima dată! Celebra actriță a devenit mamă de băiat pentru prima dată, la vârsta de 37 de ani. Anunțul oficial a fost făcut de către un reprezentant al lui Lohan pentru Page Six.

Reprezentantul a dezvăluit că cel mic s-a născut în Dubai, acolo unde vedeta locuiește împreună cu Bader Shammas. Omul ei de bază nu a dezvăluit, însă, data exactă a nașterii.

Ce se știe, însă, este numele nou-născutului. Fiul celebrei artiste se numește Luai, un nume arab care înseamnă „scut” sau „protector”. L-a ales cu atenție și s-a asigurat că provine din țara unde locuiește de 7 ani.

Lindsay Lohan a dispărut din lumina reflectoarelor de câțiva ani. Actrița trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale și se poate considera o femeie împlinită, după ce și-a găsit sufletul pereche și a reușit să devină și mamă.

S-a căsătorit în secret, a anunțat sarcina cu puțin timp înainte ca cel mic să vină pe lume și a încercat să fie cât mai discretă. Artista și-a ținut viața privată, a renunțat la stilul haotic de dinainte și spune că este mult mai liniștită.

De când s-a mutat în Dubai, spune că viața ei s-a schimbat complet și se declară mulțumită. Lindsay Lohan mărturisește că acum are mai mult timp să se bucure de lucrurile care contează cu adevărat și are traiul la care a visat mereu.

„Cred că se datorează faptului că paparazzii sunt interziși acolo. Am realizat într-adevăr că am o viață privată și că îmi pot lua timpul necesar mie. Am decis să rămân acolo pentru că am învățat cu adevărat să apreciez ce înseamnă să merg să-mi fac treaba și apoi la finalul programului să plec și trăiesc o viață normală.

A fost nevoie să mă mut acolo ca să înțeleg că trebuie mai întâi să am grijă de mine, în loc să alerg mereu. Să mă pun pe mine pe primul loc și să aleg lucrurile pe care vreau să le fac, cu înțelepciune, mai întâi pentru mine.”, a mărturisit Lindsay Lohan.