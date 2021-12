Ce sechele are un român care s-a vindecat de covid-19 acum 1 an: „SARS-CoV-2 nu este o glumă”

Ce sechele are un român care s-a vindecat de coronavirus în urmă cu un an. RO-Vaccinare, platforma națională de informare despre vaccinarea anti-covid, a prezentat pe pagina oficială de Facebook cazul unui român bolnav de coronavirus, care a fost internat un an întreg în spital.

Numele său este Gabriel Toma. Acesta a povestit că boala i-a provocat un diabet insulino-dependent, i-a afectat vederea și i-a indus stare de oboseală cronică, precum și afecțiuni cardiace sau dureri de picioare de care nu mai poate să scape. Gabriel Toma, românul care s-a vindecat de coronavirus în urmă cu un an, a spus care au fost efectele coronavirusului asupra sa, și anume:

vedere deteriorată;

oboseală;

dureri ale picioarelor de la genunchi în jos și amorțirea labelor picioarelor;

probleme cardiace;

diabet insulino-dependent;

Tot el are și un mesaj ferm pentru cei ce nu cred nici acum în pandemia de coronavirus: „Nu este o simplă răceală, nu este un complot mondial cum mult prea mulți consideră că este”.

„Un an… (…) S-a împlinit un an de când m-am externat… Un an de când am părăsit spitalul învingător în lupta pentru viață dar simțindu-mă mai mult ca un învins… SARS-CoV-2 nu este o glumă…

Nu este o simplă răceală, nu este un complot mondial cum mult prea mulți consideră că este. Un an de luptă pentru a reveni la cel ce am fost. Un an în care viața mea s-a desfășurat axată mai mult pe înlăturarea efectelor bolii decât pe a trăi. Un an de supraviețuire…”, scrie pe pagina de Facebook „RO-Vaccinare”.