Ce se va întâmpla la slujbele de Florii și de Paște. Preoții sunt într-o situație stânjenitoare

Este primul an în care sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului nu va putea fi petrecută de către credincioşi în biserică. Bisericile vor oficia slujba de Înviere, dar fără enoriaşi, în contextul în care epidemia de coronavirus face ravagii în toată lumea.

Ce se va întâmpla la slujbele de Florii și de Paște

Lumina Învierii nu va putea fi luată de către credincioşi în acest an din biserică, din cauza contextului în care ne aflăm, respectiv a crizei sanitare. Preoţii sunt în aşteptarea ordinelor de la mai marii bisericii să vadă concret cum se va proceda. Slujbele sunt ţinute în continuare, dar fără enoriaşi, cu biserica goală, în toată ţara. La fel, nici în cazul slubei de Florii nu se ştie ce va fi.

„Este o premieră, într-adevăr este o premieră, dar trebuie să ne conformăm exact cum ni se spune de sus. Este greu, mulţi credincioşi spun „Ce facem părinte?”. Ce să facem? Stăm şi ne rugăm fiecare în casele noastre„, a declarat preotul bisericii din comuna Zorile, Girugiu, scrie digi24.ro.

Enoriaşii par că s-au resemnat, s-au obişnuit că anul acesta va fi un Paşte atipic, fără Lumină Sfântă. Aceştia speră ca măcar anafură să aibă de la biserică. „Păi stăm, dacă asta e legea, ce să facem?! Dacă nu mai are de unde să ia lumină de la Ierusalim, că s-a închis acolo biserica. Nu vedeţi ce este, oameni buni buni?! Doamne, Maica Domnului! Nu vedeţi ce este, că plâng când văd ce este la televizor. De Paşte, zice că o să împartă preotul paştele prin sat„, a spus o enoriaşă.

Preoții sunt într-o situație stânjenitoare

Nici preoţii nu ştiu cum va decurge slujba de Înviere. Nu ştiu cum vor da, dacă vor da Lumină, nu ştiu cum va fi cu datul Paştelui, nu ştiu nimic, deocamdată. „Nu ştie părintele, deocamdată a zis că stă de vorbă, nu ştiu nici eu cu cine ,cum şi în ce fel hotărăsc, pentru ca să ia lumină de la… dacă se poate, dacă nu. Ce să facem mamaie că nu avem încotro. Nu ştiu dacă o intra părintele în biserică. Da. Am auzit că acasă dacă suntem, să ne sculăm la 12 noaptea, aprindem o lumânare să luăm lumină şi atât„, spune o altă enoriaşă. Recomandarea iniţială a BOR este ca enoriaşii să urmărească slujba de Înviere la televizor sau online, lucruri aproape imposibil la sate.

„Nu am avut şi nici nu am încercat, de ce să spun, că nu am încercat. Aş putea să fac ceva cu Facebook-ul, că mai mult ăsta este aşa… Tocmai asta, că sunt mai mult oameni în vârstă şi nu prea umblă ei cu gadgeturi„, a mai declarat preotul din comuna Zorile, adăugând că e greu cu tehnologia.