Ce se va întâmpla la audierea Simonei Halep. Întrebările care ar pune-o în dificultate pe sportivă

Ce se va întâmpla la audierea Simonei Halep. Fostul număr 1 mondial în tenis va fi pus în fața unui complet de judecători care va decide dacă va fi sau nu suspendată pentru o perioadă de patru ani de zile. Află în rândurile de mai jos care sunt întrebările care ar putea să o pună în dificultate pe sportiva româncă.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea” – așa a început mesajul prin care Simona Halep a anunțat că a fost evaluată pozitiv la testul anti-doping US Open 2022.