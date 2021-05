Ce se va întâmpla după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipa națională. Chiar el a făcut dezvăluirea

Cum vor sta lucrurile după plecarea lui Mirel Rădoi? Ce se va întâmpla după ce acesta va părăsi echipa națională? Selecționerul a făcut chiar el dezvăluirea. Suporterii au fost surprinși de cele declarate.

Mirel Rădoi, despre ce se va întâmpla după ce va părăsi echipa națională

Selecționerul Mirel Rădoi dă cărțile pe față și susține că este foarte sigur de faptul că sunt foarte mulți sportivi care doresc să se afle în locul acestuia. Cel din urmă a susținut în cadrul unei conferințe de presă că există un număr impresionant de personaje din fotbalul românesc ce ar veni degrabă la cârma echipei naționale.

Aceasta a fost prima întrevedere a lui Rădoi cu jurnaliștii după eșecul din Armenia punând în prim-plan un subiect sensibil – plecaresa sa. Rădoi a spus că a pregătit un raport de activitate pentru conducerea FRF dacă i se va solicita acest lucru, iar că singura dorință a sa este să nu fie făcut public:

„Eu am întocmit un raport de activitate în care explic despre tot ce s-a întâmplat pe toată durata șederii mele la națională. Nu l-am înaintat deocamdată. După plecarea mea de la echipa națională îl vor primi, dar cu o singură condiție. Îmi doresc ca acest lucru să nu fie făcut public.”

Sportivul s-a gândit la demisie

De asemenea, selecționerul s-a arătat dispus să renunțe la funcția importantă pe care o deține, cu mențiunea că în momentul în care va simți că nu va mai putea face față, va face un pas în spate și va pleca de bunăvoie din fruntea naționalei:

„Nu vă ascund faptul că m-am gândit la demisie după rezultatele din primele meciuri ale campaniei de calificare la Campionatul Mondial. De altfel, acesta a fost mereu felul meu de a lucra. V

edeți ce s-a întâmplat la FCSB. Când am simțit că nu putem progresa, am plecat. Nu am ținut cont nici de bani, nici de gradul de rudenie, nimic. Am plecat pentru că știam că atunci este momentul. Așa se va întâmpla și cu echipa națională.”

„Urmează o perioadă plină”