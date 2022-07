Ce se va întâmpla cu factura colosală a lui Aurel Pădureanu la electricitate. Cine o va plăti, până la urmă

S-a aflat ce se va întâmpla cu factura colosală a lui Aurel Pădureanu la electricitate. Facturile s-a mărit substanțial în ultima perioadă din cauza creșterii prețului la energia electrică, iar mulți români s-au trezit cu sume uriase de plată. Printre aceștia și soțul Corneliei Catanga. Cine îi va plăti factura de curent, până la urmă, vedeți un pic mai jos.

Prețul la energia electrică s-a majorat în ultima perioadă, iar mulți români s-au trezit cu niște facturi uriașe. La fel a pățit și Aurel Pădureanu, care s-a pomenit cu o factură de curent de 8.000 de lei. Astfel, soțul Corneliei Catanga a dezvăluit că așteaptă ca proprietarul apartamentului unde stă cu chirie să rezolve problema, căci nu are cum să plătească atâția bani, mai ales că suma nu se justifică în niciun fel.

Aurel Pădureanu a discutat cu proprietarul, sperând că se vor rezolva problemele aduse de factura în valoare de 8.000 de lei.

„Deocamdată nu se știe absolut nimic. Eu am fost plecat în Deltă, am cântat acolo. Dacă nu mă duc, ce să mănânc? A rămas ca proprietarul să se descurce. Este incredibil, 8.000 de lei să vină la bloc. Dacă nu aveam un sistem nervos foarte bine echilibrat, puteam să cad jos, să se întâmple o nenorocire. Nu se poate, a scăpat totul de sub control. Stai la bloc, indiferent că dai drumul la aerul condiționat sau la căldură, 8.000 de lei? Nu se poate”, a spus Aurel Pădureanu, conform ego.ro .

Soțul Corneliei Catanga se gândește, inclusiv, să ceară o audiență la ministrul Energiei, dacă totul nu se va rezolva. Cu toate astea, Aurel Pădureanu are și o bucurie. De curând, a susținut un spectacol. Din când în când, alături de băiatul său, Alexandru, Aurel Pădureanu mai merege la câte un eveniment pentru a întreține atmosfera.

„Eu stau cu chirie. Dacă nu se poate, ce să fac, treaba lor, mă duc în audiență la ministrul Energiei, dacă se poate. Altfel, nu am altă cale. Nu am de unde să plătesc suma aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am mai cântat cu băiatul, am fost plecat în Deltă. Am rămas cam singurul artist care mai cântă genul acesta muzical în România”, a declarat Aurel Pădureanu, conform sursei citate mai sus.