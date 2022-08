Ce se va întâmpla cu emisiunea Gabrielei Cristea de pe Antena Stars. Decizia luată de şefii vedetei EXCLUSIV

Ce se va întâmpla cu emisiunea Gabrielei Cristea de pe Antena Stars? După o pauză de două luni, Gabriela Cristea va reveni pe micul ecran. Ea va prezenta aceeași emisiune, „Mireasa, capriciile iubirii”, de la Antena Stars. Acesta este un semn că șefii săi au fost mulțumiți de audiență și au păstrat-o în grila de programe pentru la toamnă. Soțul vedetei tv, Tavi Clonda, ne-a mărturisit și de vacanța de trei zile pe care au petrecut-o în doi. Tavi și Gabriela au plecat fără fete, la Istanbul. Aici, Gabi a îmbinat utilul cu plăcutul, mai precis aceasta a filmat cu echipa sa noul promo pentru emisiune.

În urmă cu un an, după o pauză de pe micile ecrane, Gabriela Cristea își anunța revenirea în forță, cu un nou proiect, „Mireasa, capriciile iubirii”, la Antena Stars.

„Povestim împreună cu concurenții din casa despre cât de capricioasă este iubirea. Vă aștept cu drag ”, anunța aceasta extrem de entuziasmată de proiectul său.

Ca și alte vedete tv, Gabriela Cristea a intrat însă și ea într-o vacanță puțin mai lungă, odată cu emisiunea sa. Spre deosebire de alte proiecte, la care s-a renunțat, postul mai sus-menționat a decis însă ca „Mireasa, capriciile iubirii” să rămână în grilă.

Astfel că, Gabriela Cristea va reven din toamnă, în fața telespectatorilor, semn că șefii săi au fost mulțumiți de audiență și de prestația sa.

Soțul prezentatoarei, Tavi Clonda, ne-a mărturisit de altfel că în vacanța de patru zile pe care au petrecut-o în doi, fără fete, la Istanbul, Gabi a îmbinat utilul cu plăcutul, mai precis aceasta a filmat cu echipa sa noul promo pentru emisiune.

Artistul ne-a mai spus, totodată, care a fost și motivul pentru care în vacanța de zece zile petrecută fără fetele rămase la mama lui, în Brașov, le-au sunat o singură dată.

„Am fost singuri timp de zece zile, la Miercurea Ciuc, la o pensiune foarte frumoasă și la Istanbul. Gabi a filmat pentru Mireasă un promo.

Am stat trei nopți. Dar am fost mai mult noi doi, fiecare avea programul lui. A fost mai greu fără fete, dar ok până la urmă. Ele au rămas în siguranță, la bunica, la Brașov.

Nu am vorbit decât o singură dată cu ele în cele zece zile, altfel le derutam”, a declarat Tavi Clonda pentru impact.ro.