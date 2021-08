Sorin Cîmpeanu vine cu un anunț uriaș pentru toți părinții. Ce se întâmplă cu creșele din România? Ministrul Educației a oferit mai multe detalii despre modificările din dreptul acestor instituții.

Ministrul Educației a anunțat în cursul zilei de joi că Guvernul a adoptat hotărârea care stabilește o valoare de 15.000 de lei în dreptul costului standard pentru fiecare copil în creșă. Oficialul a adăugat și că a fost prezentat în prima lectură un proiect de ordonanță de urgență care avea în vizor preluarea creșelor în sistemul de educație.

”Este o cerinţă de mulţi ani, a întregii societăţi, de definire a acestui cost standard per copil în creşă. Acest cost standard a fost stabilit la o valoare de 15.000 de lei pe copil, pentru cheltuieli salariale, la care se adaugă o componentă de 585 de lei pentru cheltuieli materiale”, a spus ministrul într-o conferință de presă, după ședința de Guvern.

În cazul grădinițelor, costul standard este de 7.431 de lei per copil. Când vine vorba despre creșe este puțin mai mult decât dublu pentru că avem în vizor copiii de grupe mai mici:

”În cazul creşelor este puţin mai mult de dublu pentru că este vorba în primul rând de grupe mai mici, la jumătate faţă de grupele din grădiniţă, şi de cerinţe speciale de îngrijire în acest domeniu antepreşcolar.

Din primele consultări a reieşit că în creşă vor putea merge copii de la zero la trei ani, prin zero ani înţelegându-se vârsta de 11 luni, vârstă până la care am înţeles că este recomandat ca aceşti copii să stea împreună cu mamele”, a explicat oficialul.