Ce se întâmplă pe locul în care stătea Adriana la școală. Colegii, gest emoționant pentru fetița ucisă de olandez

Cazul Mihaelei Adriana Fieraru a șocat toată România, mai ales că a venit la scurt timp după veștile tragige din Caracal și după alte nenorociri care nu și-au găsit nici acum vinovatul. Colegii micuței de 11 ani au făcut un gest deosebit în locul în care aceasta obișnuia să stea. Ce a a apărut în banca fetiței?

Colegii fetiței de 11 ani care a fost înmormântată de curând au recurs la un gest care a șocat pe toată lumea. Nimeni nu s-ar fi gândit că micuții ar apela la acest lucru pentru a-i simți prezența. Adriana este mereu cu ei, pentru că aceștia i-au făcut un altar în clasă, pe locul în care stătea de obicei în timpul orelor. Directoarea școlii a povestit un episod de-a dreptul emoționant petrecut într-o pauză de masă. Cei cu care Adriana obișnuia să se joace în timpul liber și cu care și-a petrecut copilăria care s-a sfârșit prematur i-au adus chiar și mâncare la locul destinat amintirii sale.

”Noi avem un altar pentru ea acolo, în clasă, și m-a impresionat o colegă de-a ei, care s-a dus și i-a pus o turtă dulce. Eu am crezut că o s-o arunce și am întrebat-o: ”De ce, Alexandra, faci așa?”

Alice Veseliu, directoarea școlii unde a învățat Adriana (Sursa: cancan.ro.)