Ce se întâmplă în PSD, în timp ce Liviu Dragnea cere să fie eliberat. Ziua decisivă

Liviu Dragnea cere să fie eliberat din închisoare și susține că stă de multe luni în spatele gratiilor, pe nedrept. Fostul lider al social-democraților a făcut astfel de afirmații cu o zi în urmă. Acesta le-a cerut judecătorilor de la Curtea Supremă să îi redea starea de libertate. Marți, liderii PSD se reunesc, începând cu ora 12:00, pentru o ședință Comitetului Executiv Național. „Stau de 8 luni nevinovat în penitenciar”, a transmis Liviu Dragnea, când s-a aflat în fața magistraților de la Curtea Supremă.

E o zi decisivă pentru PSD, mai ales că ședința de marți va fi prima de acest fel, pe 2020, și va reuni cel mai important for al conducerii partidului. La rândul său, fostul lider al acestora își joacă ultima carte, în speranța că va fi eliberat din Penitenciarul Rahova.

„Vreau să mă refer la un neadevăr, şi anume că eu le-am cunoscut pe Anisia şi Botorogeanu, ca multe alte neadevăruri folosite de acest parchet Nu am iniţiat acest recurs doar pentru că aş fi nevinovat, pentru a ieşi cu orice preţ din închisoare. Am făcut acest demers, sunt complet nevinovat, stau de 8 luni nevinovat în Penitenciar. Nu mi s-a părut normal să plătesc pentru o faptă pe care nu am comis-o. Rămâne la dispoziţia dumneavoastră dacă voi sta nevinovat sau dacă admiteţi casaţia. Cred cu tărie în nevinovăţia mea”, a mai susținut fostul lider PSD, potrivit Realitatea.