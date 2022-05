Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei oțet timp de două săptămâni. Așa a procedat o femeie

Oțetul este unul dintre ingredientele care nu lipsesc din bucătăria oricărui român. Deși face minuni odată adăugat în salate și se folosește pentru a curăța cele mai dificile suprafețe din casă, acest lichid are și alte întrebuințări. Ce se întâmplă dacă bei oțet pentru două săptămâni.

Oțetul a fost folosit, dintotdeauna, într-o mare varietate de bucătării fie pentru a adăuga aromă mâncărurilor, fie pentru a păstra alimentele pentru o lungă perioadă de timp.

Pe piață sunt disponibile diferite tipuri de oțet. Cu toate acestea, în ultimii ani, oamenii au utilizat de oțetul de mere în diverse scopuri, inclusiv pentru a pierde în greutate.

Dacă bei oțet de mere în fiecare zi, s-ar putea să scapi de unele kilograme în plus. Totuși, acest lucru se va întâmpla dacă îți ții sub control consumul de calorii, arzând mult mai multe grăsimi decât cele pe care le mănânci.

În primul rând, oțetul îți dă mai multă energie. Potrivit studiilor cercetătorilor străini, consumul unei cantități mici de oțet, în special oțet de mere, înainte sau cu mesele obișnuite, vă poate reduce nivelul de colesterol sau de lipoproteine ​​cu densitate scăzută.

De asemenea, așa cum a fost menționat anterior, oțetul te ajută să arzi calorii și să pierzi un anumit număr de kilograme. Dacă vei consuma 1-2 lingurițe de oțet pe zi, acest truc genial îți poate menține greutatea ideală.

Mai mult de atât, îți va ține de foame, pofta de mâncare se va reduce și te vei simți sătul pe tot parcursul zilei. Oțetul nu se consumă pe stomacul gol, ci după cafea și micul dejun.

Oțetul îți oferă un boost de energie, deși nu conține cafeină. Cu toate aceste, trebuie să te hidratezi foarte bine pe tot parcursul zilei.

„Acest lucru nu este o surpriză. Oțetul este deja legat de sănătatea intestinului, dar dacă este adăugat la legumele proaspete, ele pot ajuta la distrugerea potențialilor agenți patogeni bacterieni.

Și prin combaterea agenților patogeni, oțetul îți poate face burtica să se simtă mai în largul tău. În plus, oțeturile Acid League sunt prebiotice, ceea ce înseamnă că hrănesc bacteriile bune din burtă, ajutând la digestie.”, a explicat Lisa Moskovitz, RD, autorul cărții The Core 3 Healthy Eating Plan, conform publicației Well and Good.